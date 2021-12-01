Глава ОП зауважив, що не збирається підлаштовуватися під цю систему. Він прийшов з Володимиром Зеленським і піде з ним.

Зауважте Зеленський ніколи не давав санкції на затримання вагнерівців, – Єрмак

Єрмак наголосив, що хоче зробити щось хороше для своєї країни. Йому байдуже на ставлення політиків. Однак важливо, якої думки про нього будуть українці.

Політик зізнався, що є дуже відкритим. Він готовий спробувати розповісти правду будь-якій людині.

Глава ОП заявив: йому особливо важливо достукатися до українських захисників.

"Чому мене вибрали як мішень?"

Єрмак зауважив, що з ним неможливо домовитися у питаннях корупції та втягнути у різні "договорняки".

Коли якась частина політичного і бізнесового істеблішменту, яка звикла працювати "по-старому", зрозуміла, що домовитися зі мною неможливо, що я дійсно настільки "відбитий", недоговороздатний і впертий, як бик, то, звичайно, у мене з'явилося багато ворогів,

– заявив політик.

Водночас Єрмак наголосив, що його це не турбує. Він готовий пожертвувати репутацією, якщо це потрібно для успіху реформ, які зроблять нашу країну сильнішою, багатшою та успішнішою.

Єрмак про "головний компромат"