Глава ОП заметил, что не собирается подстраиваться под эту систему. Он пришел с Владимиром Зеленским и уйдет с ним.

Заметьте Зеленский никогда не давал санкции на задержание вагнеровцев – Ермак

Ермак подчеркнул, что хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Ему безразлично отношение политиков. Однако важно, какого мнения о нем будут украинцы.

Политик признался, что является очень открытым. Он готов попытаться рассказать правду любому человеку.

Глава ОП заявил: ему особенно важно достучаться до украинских защитников.

"Почему меня выбрали как мишень?"

Ермак отметил, что с ним невозможно договориться в вопросах коррупции и втянуть в разные "договорняки".

Когда какая-то часть политического и бизнесового истеблишмента, привыкшая работать "по старинке", поняла, что договориться со мной невозможно, что я действительно настолько "отбит", недоговороспособен и упрям, как бык, то, конечно, у меня появилось много врагов,

– заявил политик.

В то же время Ермак подчеркнул, что его это не беспокоит. Он готов пожертвовать репутацией, если это нужно для успеха реформ, которые сделают нашу страну сильнее, богаче и успешнее.

Ермак о "главном компромате"