Глава ОП Ермак заявил, что это документирование началось давно и продолжается до сих пор. Об этом очень правильно говорится в расследовании Bellingcat.
Заметьте ВСК в Раде отчиталась о расследовании по делу вагнеровцев
Работу Bellingcat и лично Христо Грозева глава ОП охарактеризовал как "потрясающую". Ермак заверил, что расследователи очень принципиально занимаются вопросами, которые связаны с войной и с Россией.
Что касается ситуации, которая сегодня обсуждается, то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали являются тому подтверждением,
– подчеркнул Ермак.
По словам главы ОП, после задержания вагнеровцев в Беларуси, разговор с Александром Лукашенко действительно был. Более того, его просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью Дмитрий Гордон.
Ермак вспомнил, что Лукашенко тогда передавал Зеленскому "привет" от Гордона. Хотя журналист сейчас занимает другую позицию, в то время он записывал интервью с Лукашенко.
Лукашенко рассматривал возможность выдачи вагнеровцев
Ермак рассказал, что Лукашенко рассматривал возможность выдачи вагнеровцев. Но этого не произошло. Хотя после разговора Зеленского и Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. С ними генпрокурор должна была лететь в Беларусь.
В то же время тогда установили, что ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, вообще не существует.
Ермак давал показания в ГБР
- Глава ОП 30 ноября сообщил, что дал показания по делу вагнеровцев. Для этого Ермак посетил ГБР.
- Политик отметил, что не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал".
- Ермак подчеркнул: что очень важно, чтобы следствие установило истину. В этом деле необходимо расставить все точки над "і".