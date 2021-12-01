Глава ОП Ермак заявил, что это документирование началось давно и продолжается до сих пор. Об этом очень правильно говорится в расследовании Bellingcat.

Заметьте ВСК в Раде отчиталась о расследовании по делу вагнеровцев

Работу Bellingcat и лично Христо Грозева глава ОП охарактеризовал как "потрясающую". Ермак заверил, что расследователи очень принципиально занимаются вопросами, которые связаны с войной и с Россией.

Что касается ситуации, которая сегодня обсуждается, то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали являются тому подтверждением,
– подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, после задержания вагнеровцев в Беларуси, разговор с Александром Лукашенко действительно был. Более того, его просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью Дмитрий Гордон.

Ермак вспомнил, что Лукашенко тогда передавал Зеленскому "привет" от Гордона. Хотя журналист сейчас занимает другую позицию, в то время он записывал интервью с Лукашенко.

Лукашенко рассматривал возможность выдачи вагнеровцев

Ермак рассказал, что Лукашенко рассматривал возможность выдачи вагнеровцев. Но этого не произошло. Хотя после разговора Зеленского и Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. С ними генпрокурор должна была лететь в Беларусь.

В то же время тогда установили, что ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, вообще не существует.

Ермак давал показания в ГБР

  • Глава ОП 30 ноября сообщил, что дал показания по делу вагнеровцев. Для этого Ермак посетил ГБР.
  • Политик отметил, что не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал".
  • Ермак подчеркнул: что очень важно, чтобы следствие установило истину. В этом деле необходимо расставить все точки над "і".