Глава ОП Єрмак заявив, що це документування розпочалося давно й триває досі. Про це дуже правильно мовиться у розслідуванні Bellingcat.

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Роботу Bellingcat та особисто Христо Грозєва глава ОП схарактеризував як "приголомшливу". Єрмак запевнив, що розслідувачі дуже принципово займаються питаннями, які пов'язані з війною та з Росією.

Що стосується ситуації, яка сьогодні обговорюється, то президент чітко сказав, що це була операція не наших спецслужб. І багато деталей є тому підтвердженням,

– наголосив Єрмак.

За словами глави ОП, після затримання вагнерівців у Білорусі, розмова з Олександром Лукашенком справді була. Ба більше, її просили перенести, бо у цей момент у Лукашенка брав інтерв'ю Дмитро Гордон.

Єрмак пригадав, що Лукашенко тоді передавав Зеленському "привіт" від Гордона. Хоча журналіст наразі займає іншу позицію, у той час він записував інтерв'ю з Лукашенком.

Лукашенко розглядав можливість видачі вагнерівців

Єрмак розповів, що Лукашенко розглядав можливість видачі вагнерівців. Водночас цього не сталося. Хоча після розмови Зеленського та Лукашенка відповідні органи почали готувати документи. З ними генпрокурорка мала летіти до Білорусі.

Водночас тоді встановили, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, взагалі не існує.

Єрмак давав свідчення у ДБР

Глава ОП 30 листопада повідомив, що дав свідчення у справі вагнерівців. Для цього Єрмак відвідав ДБР.

Політик зауважив, що не вважає за потрібне робити з цього шоу, тому "камери не кликав".

Єрмак наголосив: що дуже важливо, щоб слідство встановило істину. У цій справі необхідно розставити усі крапки над "і".

Зауважте! Зеленський під час пресмарафону "30 запитань президенту" розповів, що не затверджував операції з вагнерівцями. За словами українського лідера, план був непродуманий та загрожував проблемами у відносинах з Туреччиною.