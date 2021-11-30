Єрмак повідомив, що як законослухняний громадянин о 8:30 ранку відвідав ДБР. Політик наголосив, що не вважає за потрібне робити з цього шоу, тому "камери не кликав".

Зауважте У справі "вагнергейту" залишилося більше питань, ніж відповідей, – Грозєв

Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію,

– заявив Єрмак.

Глава ОП також наголосив, що дуже важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і".

Зеленський пояснив, чому відмовив в операції

Володимир Зеленський пояснив, чому він не затвердив операцію по вагнерівцях. За словами українського президента, цей план був непродуманий. Окрім того, він загрожував проблемами у відносинах з Туреччиною.

Під час пресмарафону "30 запитань президенту" Зеленський розповів, що операцію щодо бійців ПВК "Вагнера" запропонував тодішній голова ГУР Василь Бурба.

Водночас президента насторожило те, що літак турецьких авіаліній, яким мали летіти вагнерівці з Мінська до Стамбула, збиралися посадити у Києві.

Як наслідок, операція могла би втягнути Україну у велетенський скандал з Туреччиною.

Допис Єрмака:

Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію.

Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав.

Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і".

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