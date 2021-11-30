За соответствующее решение проголосовал 251 нардеп. Кроме того, мандат ВСК обновили еще на полгода.
Важно В деле "вагнергейта" осталось больше вопросов, чем ответов, – Грозев
Как отчиталась Марьяна Безуглая, за время работы временной следственной комиссии удалось изучить и исследовать информацию по делу вагнеровцев. Часть данных члены ВСК получили из открытых источников, а также из материалов расследования журналистов Bellingcat.
Между тем большую часть собранных материалов комиссия получила от уполномоченных лиц государственных органов из показаний, данных под протокол о государственной тайне.
ВСК во время расследования заслушала:
- представителей Офиса генерального прокурора,
- следственных подразделений СБУ и ГБР,
- государственных деятелей и лиц, которые могли иметь доступ к работе спецслужб.
Комиссия за время своей работы получила беспрецедентный для парламента доступ к тайной информации. И впервые в истории страны рассмотрела деятельность разведывательного сообщества,
– подчеркнула Безуглая.
Что предусматривает постановление, которое поддержали нардепы
- Принять к сведению промежуточный отчет ВСК о проделанной работе за 6 месяцев деятельности, который содержит предложения и выводы по результатам проведенного расследования.
- Направить промежуточный отчет ВСК в Офис генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований для рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования.
- Рекомендовать Офису генерального прокурора взять на отдельный контроль расследование уголовных производств по вопросам, которые расследует ВСК.
Что известно о ВСК по вагнеровцам
Верховная Рада 19 мая 2021 года создала Временную следственную комиссию. Основанием для этого стала информация о подготовке и срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию членов ЧВК "Вагнера". В сообщениях журналистов-расследователей говорилось, в частности, о возможной причастности к срыву операции высшего руководства государства.
Журналисты-расследователи Bellingcat с участием The Insider провели собственное расследование обстоятельств операции спецслужб Украины, во время которой разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", по данным расследователей, причастных к военным преступлениям в Украине.
Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон. На нем он признал, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" планировали. Однако президенту "стыдно за нее", так как она якобы была "позорной" для украинской разведки.