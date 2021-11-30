За соответствующее решение проголосовал 251 нардеп. Кроме того, мандат ВСК обновили еще на полгода.

Важно В деле "вагнергейта" осталось больше вопросов, чем ответов, – Грозев

Как отчиталась Марьяна Безуглая, за время работы временной следственной комиссии удалось изучить и исследовать информацию по делу вагнеровцев. Часть данных члены ВСК получили из открытых источников, а также из материалов расследования журналистов Bellingcat.

Между тем большую часть собранных материалов комиссия получила от уполномоченных лиц государственных органов из показаний, данных под протокол о государственной тайне.

ВСК во время расследования заслушала:

представителей Офиса генерального прокурора,

следственных подразделений СБУ и ГБР,

государственных деятелей и лиц, которые могли иметь доступ к работе спецслужб.

Комиссия за время своей работы получила беспрецедентный для парламента доступ к тайной информации. И впервые в истории страны рассмотрела деятельность разведывательного сообщества,

– подчеркнула Безуглая.

Что предусматривает постановление, которое поддержали нардепы

Принять к сведению промежуточный отчет ВСК о проделанной работе за 6 месяцев деятельности, который содержит предложения и выводы по результатам проведенного расследования.

Направить промежуточный отчет ВСК в Офис генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований для рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования.

Рекомендовать Офису генерального прокурора взять на отдельный контроль расследование уголовных производств по вопросам, которые расследует ВСК.

Обратите внимание! Комиссия, которую возглавляет нардеп из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, не установила, кто именно решил отложить проведение спецоперации в отношении представителей ЧВК "Вагнера".

Что известно о ВСК по вагнеровцам

Верховная Рада 19 мая 2021 года создала Временную следственную комиссию. Основанием для этого стала информация о подготовке и срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию членов ЧВК "Вагнера". В сообщениях журналистов-расследователей говорилось, в частности, о возможной причастности к срыву операции высшего руководства государства.

Журналисты-расследователи Bellingcat с участием The Insider провели собственное расследование обстоятельств операции спецслужб Украины, во время которой разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", по данным расследователей, причастных к военным преступлениям в Украине.

Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон. На нем он признал, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" планировали. Однако президенту "стыдно за нее", так как она якобы была "позорной" для украинской разведки.