Проект постановления №5243 "О создании ВСК Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий, которые несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины" был зарегистрирован еще 15 марта. Его внес в парламент председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Постановление внесли в парламент еще в марте

Во время заседания 17 марта документ рассмотрел комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Постановление рекомендовали принять за основу и в целом.

"Голос" зарегистрировал постановление о ВСК еще в сентябре

Отметим, что первое постановление о создании ВСК касательно "слива операции" в отношении ЧВК "Вагнера" ​​зарегистрировали еще в сентябре 2020 года. Эта инициатива поступила от фракции "Голос". Регламентный комитет документ тоже одобрил. Однако Верховная Рада 19 мая его не поддержала.

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