Проект постановления №5243 "О создании ВСК Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий, которые несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины" был зарегистрирован еще 15 марта. Его внес в парламент председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Постановление внесли в парламент еще в марте
Во время заседания 17 марта документ рассмотрел комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Постановление рекомендовали принять за основу и в целом.
"Голос" зарегистрировал постановление о ВСК еще в сентябре
Отметим, что первое постановление о создании ВСК касательно "слива операции" в отношении ЧВК "Вагнера" зарегистрировали еще в сентябре 2020 года. Эта инициатива поступила от фракции "Голос". Регламентный комитет документ тоже одобрил. Однако Верховная Рада 19 мая его не поддержала.
Коротко о деле вагнеровцев
- 29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера".
- В Беларуси считали, что они прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.
- Среди вагнеровцев были участники войны на Донбассе, воевавшие на стороне боевиков.
- Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 вагнеровцев. Однако его проигнорировали и передали их России.
- СМИ сообщили, что операцию по задержанию вагнеровцев спланировали украинские спецслужбы, однако она провалилась из-за "слива" из Офиса Президента.