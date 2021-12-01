Очільник ОП в інтерв'ю виданню знову висловився щодо розслідування ЗМІ про те, що він нібито святкував день народження у Карпатах.

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Єрмак заявив про пошук компромату на нього

Глава Офісу Президента почав зі слів запевнення, що команда Володимира Зеленського демонструє інше ставлення до інтересів влади й держави, ніж це було раніше, особливо у питаннях корупції. Мовляв, "чинна влада показала, що можна бути чесними людьми, нічого ні в кого не забирати, не ставати партнерами великих бізнесменів, не брати участь в схемах, не заробляти на війні".

"І якщо мені намагаються пред'явити якісь претензії, це точно не стосується корупції", – додав Єрмак. Однак очільник ОП переконаний, що багато людей активно і наполегливо шукають на нього компромат.

Ви розумієте, як складно знайти щось серйозне, якщо максимум, який мені закидають – це переліт в Гуту,

– заявив він.

Єрмак також наголосив, що не любить дні народження та щоразу чекає, аби цей день якнайшвидше минув.

У Гуті планують провести дипломатичний форум

Також посадовець розповів, що на 21 – 22 грудня у Гуті планують провести великий дипломатичний форум – 30 років української дипломатії. Туди приїдуть відразу всі посли України. Для цього треба вирішити багато організаційних питань.

Спочатку ми проговорили, як це буде. Потім було дуже важливо вивчити локацію, тому що президент воліє особисто перевірити кожну деталь. Тому в п'ятницю (19 листопада – 24 канал) ми туди полетіли,

– сказав глава ОП.

Єрмак, за його словами, працював там пів дня, а тоді повернувся додому: "Як би дивно це не звучало, у свій день народження, я встав о 5 ранку, о 6 ми виїхали в Івано-Франківськ, о 7 – вилетіли до Києва".

Далі 21 листопада він разом з президентом взяв участь у заходах з нагоди Дня Гідності та Свободи. А ввечері того ж дня Єрмак та Зеленський "ще раз туди (у Гуту – 24 канал) полетіли, тому що президент планував забрати сім'ю".

Жодних святкувань його дня народження у Карпатах, запевнив глава ОП, не було.

День народження Єрмака у Карпатах: позиція ЗМІ та влади