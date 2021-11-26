Так, Зеленський під час пресмарафону зізнався, що президентський гелікоптер президента не працює. На його ремонт не можуть виділити гроші. За словами політика, "всі тиснуть, що гроші виділяють президенту".

До речі Порушення законодавства, – Зеленський дорікнув журналістам, що використали дрони над його дачею

Зеленського запевнили, що все законно

Президенту запропонували використати гвинтокрил ДСНС та Нацгвардії, щоб полетіти до держрезиденції у Гуту. Зеленського запевнили, що це законно й він має всі права.

Ми полетіли двома гвинтокрилами військовими і гвинтокрилом ДСНС,

– розповів Зеленський.

Політик додав, що полетів у Гуту "з родиною, щоб відпочити, адже в Києві немає місця, де він може це зробити". Його супроводжував ще один гвинтокрил. Так потрібно за протоколами безпеки.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що посадові особи можуть використовувати службову авіацію. Це передбачено протоколом.

Що цьому передувало