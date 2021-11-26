Так, Зеленский во время пресс-марафона признался, что президентский вертолет не работает. На его ремонт не могут выделить деньги. По словам политика, "все давят, что деньги выделяют президенту".
Кстати Зеленский упрекнул журналистов в использовании дронов над его дачей
Зеленского заверили, что все законно
Президенту предложили использовать вертолет ГСЧС и Нацгвардии, чтобы полететь в госрезиденцию в Гуту. Зеленского заверили, что это законно и он имеет все права.
Мы полетели двумя военными вертолетами и вертолетом ГСЧС,
– рассказал Зеленский.
Политик добавил, что полетел в Гуту "с семьей, чтобы отдохнуть, ведь в Киеве нет места, где он может это сделать". Его сопровождал еще один вертолет. Так нужно по протоколам безопасности.
Что этому предшествовало
- Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование о праздновании 50-летия Ермака. Утверждали, что глава ОП отметил юбилей на президентской даче в Гуте.
- Расследователи выяснили, что 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Предполагали, что также прилетали Ермак и Зеленский
- Андрей Ермак заявил, что день рождения не праздновал вообще и в Карпатах он не был. Однако затем заявил, что в пятницу и субботу был там.
- Зеленский заявил, что, как президент Украины, имеет полное право проживать на государственных дачах. Он упрекнул журналистов за то, что они использовали дроны над его дачей.