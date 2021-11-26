Так, Зеленский во время пресс-марафона признался, что президентский вертолет не работает. На его ремонт не могут выделить деньги. По словам политика, "все давят, что деньги выделяют президенту".

Кстати Зеленский упрекнул журналистов в использовании дронов над его дачей

Зеленского заверили, что все законно

Президенту предложили использовать вертолет ГСЧС и Нацгвардии, чтобы полететь в госрезиденцию в Гуту. Зеленского заверили, что это законно и он имеет все права.

Мы полетели двумя военными вертолетами и вертолетом ГСЧС,

– рассказал Зеленский.

Политик добавил, что полетел в Гуту "с семьей, чтобы отдохнуть, ведь в Киеве нет места, где он может это сделать". Его сопровождал еще один вертолет. Так нужно по протоколам безопасности.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Денис Монастырский отмечал, что должностные лица могут использовать служебную авиацию. Это предусмотрено протоколом.

Что этому предшествовало