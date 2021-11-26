Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 26 ноября.
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Упрекнул журналистов за дроны
Владимир Зеленский отметил, что как президент имеет полное право проживать на государственных дачах.
Но чтобы я ни сделал, вы все равно будете ко мне приезжать. И будете запускать дроны и, кстати, объект "Синегора" – это защищенный объект, вы прекрасно знали, что используете их всегда, и на этот раз снова их использовали. Несмотря на то, что это нарушение законодательства Украины,
– сказал он.
Расследование о праздновании юбилея Ермака
- Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование о праздновании 50-летия Ермака. Там говорилось, что политик отметил юбилей на президентской даче в Гуте.
- По данным расследования, 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, относящийся к группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В то же время, официальной информации о том, были ли на борту Зеленский и Ермак – нет. Празднование якобы длилось 4 дня.
- Андрей Ермак заявил, что день рождения не праздновал вообще и в Карпатах не был.
Пресс-конференция Зеленского журналистам: смотрите видео