У відомстві надали коментар журналістам 24 каналу. Зокрема там пообіцяли надати пояснення згодом.

До теми Порушення законодавства, – Зеленський дорікнув журналістам, що використали дрони над його дачею

ЗМІ повідомили, що з Держохорони звільнили співробітників

Видання "Українська правда" написало, що з Управління держохорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.

Мовиться про час, коли там перебували Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Журналіст "УП" Михайло Ткач заявив, що "зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки".

Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми злітали над "Синьогорою", над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили,

– заявив Ткач.

Він також додав, що "дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС". Хоч співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, та дрон встиг злетіти.

У Держохороні інформацію заперечили

Ця інформація є неправдивою,

– заявив в УДО.

В Управління державної охорони України сказали 24 каналу, що найближчим часом прокоментують інформацію в фейсбуці.

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