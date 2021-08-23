Чиновник рассказал о своем визите в Киев
Эби поделился, что вместе с коллегами из Швейцарии возложил венок на могилу неизвестного солдата под музыку военного оркестра. Он сравнил каждый свой шаг к монументу с годами войны.
К теме Хотим поставить Россию на место, – министр энергетики США на Крымской платформе
Я был тронут памятником у мемориала Голодомора 1932-1933 годов. Я сам крестьянин и фермер, занимаюсь скотоводством и выращиванием зерновых культур. У меня была возможность положить венок из колосков. Я знаю, что это значит – страдать от голода,
– рассказал чиновник.
Он поздравил Украину с 30-летием Независимости и подчеркнул, что после 7 лет оккупации Россией Крыма пришло время объединить усилия мира. Их следует направить для восстановления территориальной целостности Украины и положения жителей полуострова.
Для Швейцарии Крым был и остается Украиной
Эби отметил, что Россия, как оккупант, должна обеспечивать соблюдение прав человека в Крыму. В то же время Крымская платформа призвана как можно скорее положить конец оккупации. Чиновник добавил, что для Швейцарии полуостров был и остается Украиной.
Читайте также Санкции Словакии против России продлятся, пока будет продолжаться оккупация, – премьер Хегер