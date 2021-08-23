По его словам, Украина осталась не одна в этой борьбе. "Вы не одни. Мы будем помогать вам восстанавливать вашу территориальную целостность", – добавил Хегер.
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Хегер рассказал об отношении Словакии к действиям России
Премьер резюмировал, что санкции Словакии против России будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация украинских территорий. Государство не признает оккупацию полуострова и части Донбасса.
Чья-то сила – не аргумент и признак правоты. Это не значит, что границы можно перечеркивать собственными силами как угодно,
– подчеркнул он.
"Ситуация с Крымом отражает те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Донбасс, Крым – не единичные случаи. Безопасность в Европе – не может восприниматься как данность, за это стоит бороться", – убежден словацкий премьер.
Кроме того, он пояснил, что речь идет не только об откровенно вооруженных аспектах, но и о гибридных усилиях подорвать наше единство, нашу преданность общей идее.
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В Украине прошел саммит Крымская платформа: главное
- В Киеве 23 августа провели саммит Крымская платформа. Целью мероприятия было объединение сил по деоккупации Крыма.
- Его участниками стали представители 40 стран мира. 46 стран приняли документ, фиксирующий непризнание оккупации полуострова Россией.
- Само мероприятие состояло из 4 тематических панелей.