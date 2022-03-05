С таким обращением к миру обратился министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Россия уже начала ядерную войну.

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Министр призвал страны НАТО учитывать исторические уроки, которые так тяжело дались человечеству.

Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, США никогда бы не имели Перл-Харбор. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война бы не началась,

– сказал Резников.

Страны должны услышать своих граждан

Он призвал страны НАТО, в частности США прислушаться к своему народу. Ведь опрос Reuters/Ipsos показал, что возмущение по поводу вторжения России в Украину растет. Около 74% американцев, включая большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов.

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