З таким зверненням до світу звернувся міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Росія вже розпочала ядерну війну.

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Міністр закликав країни НАТО враховувати історичні уроки, які так важко далися людству.

Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримував Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна б не почалася,

– сказав Резніков.

Країни мають почути своїх громадян

Він закликав країни НАТО, зокрема США дослухатися до свого народу. Адже опитування Reuters/Ipsos показало, що обурення з приводу вторгнення Росії в Україну зростає. Близько 74% американців, включаючи переважну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники з Організації Північноатлантичного договору мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів.

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