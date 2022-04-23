Соответствующее решение было принято Одесской областной военной администрацией. В частности, это произошло после того, как сообщили об ее отмене.

На Одесщине и Львовщине отменяют комендантский час в Пасхальную ночь

В Одесской области в Пасхальную ночь будет действовать комендантское время

...Время комендантского часа в Пасхальную ночь на территории Одессы и Одесской области устанавливается с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля,

– говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение предоставил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В ОВА сообщили, что решение было принято с целью соблюдения безопасности всех жителей города и области, прихожан и духовенства.

Власти сообщили, какие ограничения будут действовать:

запрещено находиться в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений;

освящение еды на Пасху в храмах должно совершаться без массового скопления людей и с соблюдением комендантского часа;

власти очень советуют не собираться в группы даже в церкви, иметь паспорт и с пониманием относиться к вероятным проверкам.

Добавили, что с 24 апреля и дальше время комендантского часа на территории Одессы и области продлится с 22:00 до 05:00.

Следует отметить, что люди в Одессе такое решение считают правильным. В частности, они написали в комментариях:

"спасибо, что все же приняли правильное решение как для реалий сегодняшнего дня!";

"спасибо, что прислушаетесь к общественности и изменили решение. Это правильное решение. Слава Украине!";

"умное решение! Спасибо что прислушаетесь к мнению общественности!;

"наконец-то! Правильное решение. И посвятить все успеют, и комендантский час останется. Спасибо, что прислушаетесь к людям!".

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