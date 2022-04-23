Відповідне рішення ухвалила Одеська обласна військова адміністрація. Зокрема це трапилось після того, як повідомили про її скасування.
Зауважте На Одещині та Львівщині скасовують комендантську годину у Великодню ніч
На Одещині у Великодню ніч діятиме комендантський час
...Час комендантської години у Великодню ніч на території Одеси та Одеської області встановлюється з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня,
– мовиться у повідомленні.
Відповідне розпорядження дав керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
У ОВА повідомили, що рішення ухвалили з метою дотримання безпеки усіх мешканців міста і області, парафіян та духовенства.
Влада повідомила, які обмеження діятимуть:
- заборонено перебувати у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень;
- освячення їжі на Великдень в храмах має відбуватись без масового скупчення людей та з дотриманням комендантської години;
- влада дуже радить не збиратись в групи навіть у церкві, мати паспорт та з розумінням ставитися до ймовірних перевірок.
Додали, що з 24 квітня й надалі час комендантської години на території Одеси та області триватиме з 22:00 до 05:00.
Варто відзначити, що люди в Одесі таке рішення вважають правильним. Зокрема вони написали у коментарях:
- "дякую, що все ж таки ухвалили правильне рішення як для реалій сьогодення!";
- "дякую, що прислухаєтесь до громадськості та змінили рішення. Це правильне рішення. Слава Україні!";
- "розумне рішення! Дякую що прислухаєтесь до думки громадськості!;
- "нарешті! Правильне рішення. І посвятити всі встигнуть, і комендантська година залишиться. Дякуємо, що прислухаєтеся до людей!".
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