По словам Кудрицкого, присоединение способно стать оптимальным решением на будущее. Оно будет свидетельствовать, что Украина является неотделимой частью европейского пространства. Энергосистема Европы протянется от Мариуполя до Лиссабона. К этому решению Укрэнерго и вся энергетическая отрасль готовилась в течение 6 лет

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Присоединение к энергосистеме Европы – историческое решение

Кудрицкий рассказал, что за время подготовки к интеграции Украина инвестировала в развитие электроэнергетической инфраструктуры более 700 миллионов евро. Она укрепила киберзащиту энергообъектов и выполнила все ключевые технические условия для нее. Интеграция в европейскую энергосеть не только поможет нашей стране во время войны, но и станет оптимальным решением для будущего.

Ведь после войны она позволит Украине и Европе совместно развивать свой энергетический сектор и повышать энергетическую безопасность всех европейских стран,

– говорится в сообщении.

В компании добавили, что украинская энергосистема должна интегрироваться в энергосети континентальной Европы ENTSO-E в кратчайшие сроки.

"Такая позиция была поддержана министрами энергетики стран ЕС на внеочередном заседании Рады по вопросам энергетики Евросоюза", – подчеркнула Укрэнерго.

В то же время в компании пояснили, что Украина уже доказала свою способность управлять энергосистемой во время военной агрессии России и информационных атак. Кроме этого, она способна поддерживать ее стабильную работу.

"Оператор системы передачи Укрэнерго и другие украинские энергетические компании сегодня делают все, чтобы вооруженные силы Украины, территориальная оборона и мирные граждане имели устойчивое энергопитание при любых условиях", – добавили в Укрэнерго..

Заметьте Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем

В Европе поддерживают Украину

В компании сообщили, Украина будет нуждаться в поддержке со стороны европейских партнеров и Европы, если государство-агрессор продолжит нарушать нормы международного права во время войны и нанесет вооруженный удар по украинской энергосистеме.

"Эта поддержка позволит Укрэнерго сохранить устойчивое энергопитания военной инфраструктуры, что поможет нашей героической армии продолжать защищать Украину, а украинским больницам оказывать медицинскую помощь", – добавили в Укрэнерго.

Также это позволит избежать гуманитарной и экологической катастрофы и не оставить украинские города без света, воды и тепла. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил министров энергетики стран ЕС "за беспрецедентную поддержку Украины в условиях грубой российской агрессии".

"Заседание министров показало, что в ЕС четко осознают необходимость противодействия вызовам, которые несет вооруженная агрессия против Украины", – отметил министр.

Он добавил, что Евросоюз, кроме военной и гуманитарной помощи, также поддерживает скорейшее присоединение энергосистемы Украины к континентальной объединенной сети.

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Украина вплотную приблизилась к энергетической независимости

По словам Галущенко, необходимые технические вещи будут решать в тесной координации с Еврокомиссией, странами ЕС и ближайшими международными партнерами.

Мы вплотную приблизились к нашей энергетической независимости,

– подчеркнул министр.

Заметьте, что еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что чрезвычайную синхронизацию украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E могут провести через несколько недель. Об этом она сказала на пресс-конференции после окончания Европейского совета по энергетическим вопросам в Брюсселе. По словам Симсон, со стороны министров это широко поддержали.

"Поэтому мы будем продвигаться вперед, чтобы присоединить украинскую систему как можно быстрее", – отметила Симсон.

Министры энергетики ЕС провели внеочередное заседание, чтобы обсудить энергетическую ситуацию в Европе на фоне войны России против Украины. Ранее Симсон анонсировала, что они рассмотрят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской. Она отметила, что будет просить ENTSO-E поддержать это как можно быстрее.

Обратите внимание, что Украина отказалась подключаться обратно к энергосистемам РФ и Беларуси. Это случилось после успешного тестирования в изолированном режиме работы энергосистемы страны, вместе с молдавской энергосистемой, после вторжения России и обстрелов с территории Беларуси.

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