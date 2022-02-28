Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Кроме того, Глава внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель настроен направить Украине дополнительные поставки оружия.

Добавим, что Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. Украинский лидер убеждает, что это – реально.

В связи с последними событиями Украину хотят видеть в ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что наше государство должно вступить в ЕС.

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