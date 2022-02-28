Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала высказывания омбудсмена государства-агрессора.

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Денисова не договаривалась ни о чем с Москальковой

Татьяна Москалькова написала в сети о качестве якобы договоренности по взаимодействию по гуманитарным вопросам с Денисовой. Интересно, что украинская омбудсмен о них даже не слышала. Она напомнила россиянке, что означает понятие "договоренности" – "это вещь двусторонняя".

Результат моего разговора с омбудсменом агрессора – договоренностей нет и не может быть! Этот вопрос будем обсуждать лишь тогда, когда российские военные уйдут с территории всей моей страны,

– подчеркнула Денисова.

Она добавила, что это россияне должны оставить и оккупированные Крым и часть Донбасса.

Напомним, днем 28 февраля Денисова сообщила, что в результате вторжения России в Украину погибли уже 352 мирных жителя, среди которых 16 детей.

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