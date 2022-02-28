Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала висловлювання омбудсменки держави-агресорки.

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Денісова не домовлялася ні про що з Москальковою

Тетяна Москалькова написала у мережі про якість нібито домовленості щодо взаємодії з гуманітарних питань з Денісовою. Цікаво, що українська омбудсменка про них навіть не чула. Вона нагадала росіянці, що означає поняття "домовленості" – "це річ двостороння".

Результат моєї розмови з омбудсменкою агресора – домовленостей немає і не може бути! Це питання будемо обговорювати лише тоді, коли російські військові підуть з території всіє моєї країни,

– наголосила Денісова.

Вона додала, що росіяни мають залишити й окуповані Крим та частину Донбасу.

Нагадаємо, вдень 28 лютого Денісова повідомила, що внаслідок вторгнення Росії в Україну загинули вже 352 мирних жителі, серед яких 16 дітей.

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