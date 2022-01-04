По данным следствия, уроженка Донецка с позывным "Корса" с тех пор активно участвует в террористической деятельности. Специальное обучение военному делу женщина проходила в России.
Читайте также Как ФСБ России руководит террористами на Донбассе: СМИ раскрыли схему и назвали имена главарей
Преступная деятельность предательницы
Предательница на должности командира артиллерийского дивизиона напрямую руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов реактивными системами залпового огня "Град", что привело к массовой гибели людей.
Шевченковский районный суд города Черновцы признал бывшую сотрудницу МВД Украины виновной в совершении преступлений по статье об участии в террористической группе или террористической организации и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
В настоящее время осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена в розыск,
– добавили в СБУ.
Суд отправил за решетку пособницу боевиков
В октябре 2021 года женщина, которая проживала в Донецке, по заданию оккупантов переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области схрон с боевыми припасами и взрывчатыми устройствами и веществами.
Фигурантке предъявлены обвинения по статьям о:
- создании террористической группы или террористической организации;
- незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Теперь она проведет за решеткой следующие восемь лет.