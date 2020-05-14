Пристайко недоволен политикой ЕС в отношении Восточного партнерства и Украины

Цель Украины в отношении ЕС остается неизменной – полное членство в ЕС, европейская и евроатлантическая интеграция. Однако для этого нужна более прогрессивная политика по Восточному партнерству со стороны Евросоюза.

Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко під час онлайн-дискусії "Україна в Східному партнерстві: амбітний порядок денний після 2020 року", повідомляє "Європейська правда".

До слова Угода про Асоціацію з ЄС: Пристайко виступає за перегляд умов

Невдоволення Пристайка викликає те, що нинішній підхід ЄС "не досить стратегічний". Відтак майбутнє партнерства буде непевним, якщо рівень співпраці з ЄС і масштаб досягнень України ігноруватиметься.

"Політика ЄС щодо Східного партнерства повинна бути прогресивною і далекоглядною, аби ми бачили нові стратегічні цілі для східних партнерів. Як ми це бачимо в Україні – це поступовий доступ до усіх чотирьох свобод Європейського союзу", - розповів Пристайко.

Чотири основні свободи внутрішнього ринку ЄС: свобода руху товарів, свобода руху послуг, свобода руху капіталів, свобода руху робочої сили.

Щодо майбутнього Східного партнерства Пристайко заявив, що Україна очікує від ЄС перегляду спільного підходу щодо України, Грузії та Молдови, який би передбачав глибшу інтеграцію з ЄС для партнерів.