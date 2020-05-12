Соглашение об Ассоциации с ЕС: Пристайко выступает за пересмотр условий

В 2021 году Украина и Европейский союз могут подписать обновленное Соглашение об ассоциации. Украина будет выступать за пересмотр условий.

Заявление о пересмотре условий Соглашения об ассоциации с ЕС сделал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW.

Напомним Украина пересмотрит Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2021 году

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия. И пересмотра этих условий ждут наши производители. Потому что большинство тех квот, которые есть, которые поставлены, они уже не устраивают нас. Мы перешли этап первых контрактов с ЕС в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы (их – прим. ред.) пересмотрим", – заявил Вадим Пристайко.

Министр также добавил, что есть и другие направления соглашения с ЕС, над которыми сейчас работают. Среди них – цифровой рынок, взаимодействие в таможенных делах, юстиции, безопасности и обороне.

"Или "промышленный безвиз". Чтобы наши товары, которые поставляются на рынки, не должны были проходить через сертификацию. То есть нам бы доверяли, что те товары, которые сертифицированы в Украине, так же легко на следующий день попадают и в европейские компании", – отметил Пристайко.

При этом на вопрос о том, есть ли риск невыполнения соглашения, министр ответил что нет.

"Есть риск того, что мы не сможем достичь того, что мы хотим. То есть у нас амбиций гораздо больше, чем реальность. Это единственный риск, который я вижу", – подытожил Пристайко.

Что такое Соглашение об ассоциации Украины с ЕС?В 2014 году Европейский союз и Украина заключили Соглашение об ассоциации. Соглашение является основным инструментом для сближения Украины с ЕС, углубления политических отношений, экономических связей, развития общих ценностей.



Экономическая часть Соглашения (об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли) предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений, открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства к европейскому, интеграции стандартов ЕС в ключевые секторы украинской экономики.