Угода про Асоціацію з ЄС: Пристайко виступає за перегляд умов

У 2021 році Україна та Європейський Союз можуть підписати оновлену Угоду про асоціацію. Україна буде виступати за перегляд умов

Заяву про перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС зробив віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко в інтерв'ю DW.

Нагадаємо Україна перегляне Угоду про асоціацію з Євросоюзом у 2021 році

"Зараз дуже вдалий момент, тому що якраз підійшов історичний термін, коли ми можемо переглянути умови. І на перегляд цих умов чекають наші виробники. Тому що більшість тих квот, які є, які поставлені, вони вже не влаштовують нас. Ми перейшли етап перших контрактів з ЄС в рамках угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюся, що ми (їх, – прим. ред.) переглянемо", – заявив Вадим Пристайко.

Міністр також додав, що є й інші напрямки угоди з ЄС, над якими зараз працюють. Серед них – цифровий ринок, взаємодія в митних справах, юстиції, безпеці та обороні.

"Або "промисловий безвіз". Щоб наші товари, які поставляються на ринки, не повинні були проходити через сертифікацію. Тобто нам би довіряли, що ті товари, які сертифіковані в Україні, так само легко наступного дня потрапляються і в компанії європейські", – відзначив Пристайко.

При цьому на питання про те, чи є ризик невиконання угоди, міністр відповів що немає.

"Є ризик того, що ми не зможемо досягти того, що ми хочемо. Тобто в нас амбіцій набагато більше, ніж реальність. Це єдиний ризик, який я бачу", – підсумував Пристайко.

Що таке Угода про асоціацію України з ЄС?У 2014 році Європейський Союз та Україна уклали Угоду про асоціацію. Угода є основним інструментом для зближення України з ЄС, поглиблення політичних стосунків, економічних зв'язків, розвитку спільних цінностей.



Економічна частина Угоди (про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі) надає Україні можливість для розширення торговельних відносин, відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства до європейського, інтеграції стандартів ЄС у ключові сектори української економіки.