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      Пристайко заявил, что следующий обмен пленными может быть уже через неделю

      6 Читати новину українською
      Вадим Пристайко – министр иностранных дел Украины
      Вадим Пристайко – министр иностранных дел Украины / censor.net

      Обмен пленными или обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться уже в течение следующей недели. И будет он куда более масштабным, чем обмен 7 сентября 2019 года.

      Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире "Право на власть" вечером 3 октября.

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      "На следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", – сказал Пристайко. К сожалению, никаких деталей он не сообщил.

      Также министр говорил о воплощении формулы Штайнмайера. Для этого, по его словам, необходимо осуществить гарантированное разведение сил на трех участках фронта.

      "Эта формула является лишь частью процесса, который начал Зеленский", – подчеркнул Вадим Пристайко.

      Заметим, Пристайко рассказал, что документ с формулой Штайнмайера украинской стороне предложили еще в ноябре 2015 года. Просто предыдущая украинская власть мало коммуницировала с обществом по этому вопросу.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
      3 октября
      8320
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Вадим Пристайко
      Источник: 24 канал
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