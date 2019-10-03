Пристайко заявил, что следующий обмен пленными может быть уже через неделю

Обмен пленными или обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться уже в течение следующей недели. И будет он куда более масштабным, чем обмен 7 сентября 2019 года.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире "Право на власть" вечером 3 октября.

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"На следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", – сказал Пристайко. К сожалению, никаких деталей он не сообщил.

Также министр говорил о воплощении формулы Штайнмайера. Для этого, по его словам, необходимо осуществить гарантированное разведение сил на трех участках фронта.

"Эта формула является лишь частью процесса, который начал Зеленский", – подчеркнул Вадим Пристайко.

Заметим, Пристайко рассказал, что документ с формулой Штайнмайера украинской стороне предложили еще в ноябре 2015 года. Просто предыдущая украинская власть мало коммуницировала с обществом по этому вопросу.

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