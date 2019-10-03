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      Пристайко заявив, що наступний обмін полоненими може бути вже за тиждень

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      Вадим Пристайко – міністр закордонних справ України
      Вадим Пристайко – міністр закордонних справ України / censor.net

      Обмін полоненими чи обмін утримуваними особами між Україною та Росією може відбутися вже протягом наступного тижня. І буде він куди більш масштабним, аніж обмін 7 вересня 2019 року.

      Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в ефірі "Право на владу" увечері 3 жовтня.

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      "Наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін", – сказав Пристайко. На жаль, жодних деталей він не повідомив.

      Також міністр говорив про втілення формули Штайнмаєра. Для цього, за його словами, необхідно здійснити гарантоване розведення сил на трьох ділянках фронту. 

      "Ця формула є лише частиною процесу, який започаткував Зеленський", – наголосив Вадим Пристайко.

      Зауважимо, Пристайко розповів, що документ з формулою Штайнмаєра українській стороні запропонували ще в листопаді 2015 року. Просто попередня українська влада мало комунікувала з суспільством щодо цього питання.

      23 вересня стало відомо, що українська влада продовжує підготовку до нового обміну утримуваними особами з Росією. Конкретні цифри у команді Зеленського обіцяли назвати згодом, однак помічник Президента України Андрій Єрмак зазначив, що мовиться про сотні людей.

      7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". До України вдалося повернути 24 військовополонених моряків, яких захопила Росія біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів.

      blog_ava
      Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні
      3 жовтня
      4627
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Вадим Пристайко Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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