Об этом в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, год обещает быть очень интересным.
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Участвуйте в жизни страны, – Гайдай
"Готовьтесь к этим приключениям. Они будут тяжелыми. Пристегивайте ремни безопасности. Однако участвуйте, чтобы не быть тем, кто только смотрит и говорит, что жизнь становится все сложнее", – отметил Гайдай.
Политтехнолог добавил, что приобщаться к делам страны надо любыми способами:
- голосованиями;
- сообщениями в социальных сетях;
- дискуссиями.
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Иррациональность войны
Гайдай подчеркнул, что самый большой из вызовов, который сейчас стоит перед нашим государством – это агрессия России. Он отметил, что по рациональным мотивам войны не может быть, поскольку она не выгодна ни тому, кто нападает, ни тому, кто защищается.
Однако добавил, что, к сожалению, часто война становится иррациональной. К примеру, так началась Первая мировая – выстрелом в эрцгерцога Франца Фердинанда.
Вызов есть, и мы должны его преодолеть. Год будет тяжелый, но скажу, почему я считаю, что в Украине нужно жить – здесь интересно.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
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