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      Приступы радикалов и запрет финансирования "Опоблока" – звенья одной цепи, – политолог

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      Александр Вилкул
      Александр Вилкул / Getty Images

      О событиях вокруг встреч с избирателями кандидата в президенты от "Опоблока" Александра Вилкула на своей странице в Facebook пишет политолог Валентин Гайдай: "хулиганы, которых пятый год принято называть активистами, начали нападки на оппозиционных кандидатов". Речь пойдет об А. Вилкуле, который сегодня проводил встречу с избирателями в городе Мангуш Донецкой области.

      Гайдай напоминает, "активисты" заблокировали помещение, где должна была состоятся встреча, из-за чего Вилкуле пришлось проводить встречу с избирателями прямо на улице.

      "Подумаем логически: население Мангуша – едва 8 тысяч человек. Найдется ли в таком маленьком городке достаточное количество желающих сорвать предвыборный выезд Вилкула? Ответ очевиден. Тем более, что такая ситуация повторилась и в Бердянске, где так же побывал Вилкул", – считает эксперт.

      По его мнению, складывается впечатление, что за оппозиционными кандидатами теперь будут ездить бригады профессиональных провокаторов и в худших традициях стран третьего мира, и будут мешают проводить встречи с избирателями и агитационную кампанию:

      "Это то, о чем я говорил много раз – выборы будут самыми грязными и жестокими за всю историю. Правда, те, кто организовали эту провокацию, должны понимать, что они в итоге сыграли в плюс Вилкула, ведь все встречи состоялись и имели ощутимый успех" .

      Гайдай также указывает на еще одну интересную ситуацию, которая произошла в этот день, а именно: "Нацагентство по предупреждению коррупции приостановило бюджетное финансирование "Оппозиционного блока". "Как говорится: "Совпадение? Не думаю". Похоже, это звенья одной цепочки под названием "системный прессинг оппозиции".

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционный блок Александр Вилкул
      Источник: 24 Канал
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