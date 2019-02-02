Приступы радикалов и запрет финансирования "Опоблока" – звенья одной цепи, – политолог

О событиях вокруг встреч с избирателями кандидата в президенты от "Опоблока" Александра Вилкула на своей странице в Facebook пишет политолог Валентин Гайдай: "хулиганы, которых пятый год принято называть активистами, начали нападки на оппозиционных кандидатов". Речь пойдет об А. Вилкуле, который сегодня проводил встречу с избирателями в городе Мангуш Донецкой области.

Гайдай напоминает, "активисты" заблокировали помещение, где должна была состоятся встреча, из-за чего Вилкуле пришлось проводить встречу с избирателями прямо на улице.

"Подумаем логически: население Мангуша – едва 8 тысяч человек. Найдется ли в таком маленьком городке достаточное количество желающих сорвать предвыборный выезд Вилкула? Ответ очевиден. Тем более, что такая ситуация повторилась и в Бердянске, где так же побывал Вилкул", – считает эксперт.

По его мнению, складывается впечатление, что за оппозиционными кандидатами теперь будут ездить бригады профессиональных провокаторов и в худших традициях стран третьего мира, и будут мешают проводить встречи с избирателями и агитационную кампанию:

"Это то, о чем я говорил много раз – выборы будут самыми грязными и жестокими за всю историю. Правда, те, кто организовали эту провокацию, должны понимать, что они в итоге сыграли в плюс Вилкула, ведь все встречи состоялись и имели ощутимый успех" .

Гайдай также указывает на еще одну интересную ситуацию, которая произошла в этот день, а именно: "Нацагентство по предупреждению коррупции приостановило бюджетное финансирование "Оппозиционного блока". "Как говорится: "Совпадение? Не думаю". Похоже, это звенья одной цепочки под названием "системный прессинг оппозиции".