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      Напади радикалів і заборона фінансування "Опоблоку" – ланки одного ланцюга, – політолог

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      Олександр Вілкул
      Олександр Вілкул / Getty Images

      Про події навколо зустрічей з виборцями кандидата в президенти від "Опоблоку" Олександра Вілкула на своїй сторінці у Facebook пише політолог Валентин Гайдай: "хулігани, яких п'ятий рік прийнято називати активістами, почали нападки на опозиційних кандидатів". Мовиться про О. Вілкула, який сьогодні проводив зустріч з виборцями у містечку Мангуш Донецької області.

      Гайдай нагадує, "активісти" заблокували приміщення, де повинна була відбудуться зустріч, через що Вілкулу довелося проводити зустріч з виборцями прямо на вулиці.

      "Подумаймо логічно: населення Мангуша – ледь-ледь 8000 осіб. Чи знайдеться в такому маленькому містечку достатня кількість охочих зірвати передвиборчу поїзду Вілкула? Відповідь очевидна. Тим більше, що така ситуація повторилася і в Бердянську, де так само побував Вілкул", – вважає експерт.

      На його думку, складається враження, що за опозиційними кандидатами тепер їздитимуть бригади професійних провокаторів і в гірших традиціях країн третього світу заважатмуть проводити зустрічі з виборцями і агітаційну кампанію:

      "Це те, про що я говорив багато разів – вибори будуть найбрудніші і найжорстокіші за всю історію. Щоправда, ті, хто організували цю провокацію, повинні розуміти, що вони в підсумку зіграли в плюс Вілкулу, адже всі зустрічі відбулися і мали відчутний успіх".

      Гайдай також вказує на ще одну цікаву ситуацію, яка сталася в цей день, а саме: "Нацагентство з питань запобігання корупції призупинило бюджетне фінансування "Опозиційного блоку". "Як то кажуть: "Збіг? Не думаю". Схоже, це ланки одного ланцюжка під назвою "системний пресинг опозиції".

       

      Теги: Новини України Новини політики Олександр Вілкул Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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