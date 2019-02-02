Напади радикалів і заборона фінансування "Опоблоку" – ланки одного ланцюга, – політолог

Про події навколо зустрічей з виборцями кандидата в президенти від "Опоблоку" Олександра Вілкула на своїй сторінці у Facebook пише політолог Валентин Гайдай: "хулігани, яких п'ятий рік прийнято називати активістами, почали нападки на опозиційних кандидатів". Мовиться про О. Вілкула, який сьогодні проводив зустріч з виборцями у містечку Мангуш Донецької області.

Гайдай нагадує, "активісти" заблокували приміщення, де повинна була відбудуться зустріч, через що Вілкулу довелося проводити зустріч з виборцями прямо на вулиці.

"Подумаймо логічно: населення Мангуша – ледь-ледь 8000 осіб. Чи знайдеться в такому маленькому містечку достатня кількість охочих зірвати передвиборчу поїзду Вілкула? Відповідь очевидна. Тим більше, що така ситуація повторилася і в Бердянську, де так само побував Вілкул", – вважає експерт.

На його думку, складається враження, що за опозиційними кандидатами тепер їздитимуть бригади професійних провокаторів і в гірших традиціях країн третього світу заважатмуть проводити зустрічі з виборцями і агітаційну кампанію:

"Це те, про що я говорив багато разів – вибори будуть найбрудніші і найжорстокіші за всю історію. Щоправда, ті, хто організували цю провокацію, повинні розуміти, що вони в підсумку зіграли в плюс Вілкулу, адже всі зустрічі відбулися і мали відчутний успіх".

Гайдай також вказує на ще одну цікаву ситуацію, яка сталася в цей день, а саме: "Нацагентство з питань запобігання корупції призупинило бюджетне фінансування "Опозиційного блоку". "Як то кажуть: "Збіг? Не думаю". Схоже, це ланки одного ланцюжка під назвою "системний пресинг опозиції".