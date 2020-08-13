Сергей Притула не первый комик, который решил баллотироваться на пост мэра. Какие звезды руководили городами в мире и что из этого вышло? Об этом узнайте в нашем обзоре.

После того как Владимир Зеленский стал президентом, в Украине стало еще больше политиков, которые получили свой социальный капитал в другой, не политической, сфере. Шоумены, артисты и спортсмены стали претендовать на государственные должности. Оказывается, спрос на таких кандидатов есть во всем мире. В материале сайта 24 канала рассказываем истории таких политиков.

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Политик – это не профессия, но почему-то среди людей существует стереотип, что депутатом или мэром, к примеру, обязательно должен быть экономист, юрист, хозяйственник – деловой человек. Однако иногда политический Олимп покоряют выходцы из спорта, актеры или комедианты.

Избиратель тоже иногда шутит

Популярный исландский комик Йон Гнарр как-то решил пошутить – создал сценический образ некоего беспринципного политика и дошутился до того, что стал в 2010 году мэром столицы – Рейкьявика.

Несмотря на огромное давление со стороны оппонентов, которые называли его клоуном, Гнарр стал успешным руководителем города и решил ряд серьезных проблем.

Йон Гнарр / Фото експерт.online

"Мы создавали спектакль, артистический перформанс, и тогда я писал пьесу о кризисе в банковской системе. Написал сюрреалистический манифест и решил сделать политическую партию. Это было частью моей комедийной повседневности... И люди после моего шоу подходили ко мне и говорили: да, старик, ты прав, такие как ты должны идти в политику, я за тебя проголосую. И я думал: шутка удалась", – рассказал о начале своей политической карьеры Йон Гнарр в интервью Новое время.

Свою партию Гнарр назвал "Лучшая партия". Они шли на выборы с совершенно нелепыми и комическими лозунгами.

Вот несколько из их обещаний:

ввести бесплатные полотенца во всех бассейнах

поселить в местном зоопарке белого медведя;

ввезти в страну евреев, "чтобы в Исландию наконец приехал хоть кто-то, кто разбирается в экономике";

ничего не делать: "Мы работали всю жизнь и хотим четыре года отдыхать на хорошую зарплату".

В то время в стране был экономический кризис и довольно консервативные исландские избиратели, разочаровавшись в традиционных политиках, решили пошутить и выбрали Гнарра мэром Рейкьявика.

Йон Гнарр в таком виде участвовал в гей-параде / Фото guidetoiceland.is

Это был шок для всех – людей, Гнарра и его оппонентов. Новоиспеченный мэр даже не представлял как работает офис мэра Рейкьявика. Но он отнесся к своему избранию серьезно, начал разбираться в деталях и решать проблемы, иногда пренебрегая своим политическим будущим – надо было делать непопулярные шаги.

Чтобы решить финансовые проблемы, мы объединили школы – с 4-5 делали одну. Школы это очень дорогой сегмент. Такая реформа, конечно, не понравилось людям. Когда они приходили ко мне, то говорили, что больше не будут голосовать за Иона Гнарра, а я им отвечал, что и сам больше не пойду в мэры, но проблемы надо как-то решать,

– вспоминает бывший мэр исландской столицы.

Йон Гнарр / Фото disgustingmen.com

И он не соврал. После окончания срока в 2014 году Гнарр решил завершить свою политическую карьеру. Хотя он в конце концов стал успешным руководителем города. Гнарру удалось в частности решить проблему с энергетической компанией Рейкьявика и реструктурировать долги столицы. О комике даже сняли документальный фильм.

Сейчас в мире полно примеров, когда успешный комедийный актер становится успешным политиком – Беппе Грилло в Италии, Марьян Шарец в Словении. И теперь шоумен Сергей Притула претендует заменить на посту городского головы Киева чемпиона мира по боксу – Виталия Кличко.

Спорт и политика

Спортсмены тоже часто выбирают политику. В Украине таких примеров немало, а в мире еще больше. Как тут не вспомнить Арнольда Шварценеггера, который был восемь лет губернатором штата Калифорния в США. Но "терминатор" не только спортсмен, это вообще легендарная личность.

Если речь уже пошла о Соединенных Штатах, то там есть другие примеры спортсменов-политиков. Одним из таких является бывший профессиональный реслер и звезда WWE Гленн Якобс, который на ринге имел прозвище "Ужасная мерзость". Вот такой персонаж стал в 2018 году мэром города Ноксвилл, штат Теннесси.

Гленн Якобс в костюме реслера / Фото Twitter / WWE WrestleMania

А так он выглядит в другом костюме.

Фото wikimedia.org

И это уже второй раз в США звезда реслинга идет в политику и побеждает на выборах. Первым был Джесси Вентура, который в 1990 году стал мэром Бруклин-Парка, а в 1998 году стал губернатором штата Миннесота.

Один из самых успешных грузинских футболистов Каха Каладзе, который более двух лет выступал за киевское Динамо, также теперь работает мэром. И не какого-нибудь маленького города.

В 2011 году в конце карьеры футболиста Каладзе ушел в политику. Он занимал должности вице-премьера и министра Энергетики Грузии, а в 2017 году он был избран мэром столицы – Тбилиси.

Каха Каладзе / Фото Dynamomania.com

Бывший капитан сборной Казахстана по хоккею, поляк по национальности, стал мэром города в США. Брэндон Боченськи может смело писать мемуары, ведь он имеет довольно интересную биографию.

Родился в США в семье польских переселенцев, играл во многих командах НХЛ, а затем перебрался в Казахстан, где выступал за местный клуб и в 2014 году, получив гражданство этой страны, еще и выступал за сборную Казахстана.

Брэндон Боченськи / Фото КХЛ

Летом 2020 года Боченськи был избран мэром города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США).

Эпилог

Почему происходит так, что успешные актеры, шоумены и спортсмены идут в политику. Кто-то шутит о президенте и набирает популярность у людей, а спортсменам близок элемент состязательности – в политике тоже есть свои чемпионы и аутсайдеры. Но главная причина – популярность, которую такие люди получают на сцене или на стадионе. Затем этот капитал конвертируется в политику.