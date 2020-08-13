"Жахлива мерзота" та комік: хто зі світових зірок був мером й не схибив
Сергій Притула не перший комік, який вирішив балотуватися на посаду мера. Які зірки керували містами у світі і що з цього вийшло? Про це дізнайтесь у нашому огляді.
Після того як Володимир Зеленський став президентом, в Україні стало ще більше політиків, які здобули свій соціальний капітал у іншій, не політичній, сфері. Шоумени, артисти й спортсмени стали претендувати на державні посади. Виявляється, попит на таких кандидатів є у всьому світі. У матеріалі сайту 24 каналу розповідаємо історії таких політиків.
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Політик – це не професія, але чомусь серед людей існує стереотип, що депутатом або міським головою, до прикладу, обов’язково має бути економіст, юрист, господарник – ділова людина. Проте, іноді політичний Олімп підкорюють вихідці із спорту, актори або ж комедіанти.
Виборець теж іноді жартує
Популярний ісландський комік Йон Ґнарр якось вирішив пожартувати – створив сценічний образ такого собі безпринципного політика й дожартувався до того, що став у 2010 році мером столиці – Рейк’явіку.
Не дивлячись на шалений тиск із боку опонентів, які називали його клоуном, Ґнарр став успішним керівником міста й вирішив низку серйозних проблем.
Йон Ґнарр / Фото експерт.online
Свою партію Ґнарр назвав "Найкраща партія". Вони йшли на вибори з абсолютно безглуздими й комічними гаслами.
Ось декілька з їх обіцянок:
- ввести безкоштовні рушники в усіх басейнах;
- поселити в місцевому зоопарку білого ведмедя;
- ввезти в країну євреїв, "щоб в Ісландію нарешті приїхав хоч хтось, хто розуміється в економіці";
- нічого не робити: "Ми працювали все життя і хочемо чотири роки відпочивати на хорошу зарплатню".
У той час в країні була економічна криза й доволі консервативні ісландські виборці, розчарувавшись у традиційних політиках, вирішили пожартувати й обрали Ґнарра мером Рейк’явіку.
Йон Ґнарр у такому вигляді брав участь у гей-параді / Фото guidetoiceland.is
Це був шок для всіх – людей, Ґнарра та його опонентів. Новоспечений мер навіть не уявляв як працює офіс очільника Рейк’явіку. Але він поставився до свого обрання серйозно, почав розбиратися в деталях й вирішувати проблеми, іноді нехтуючи своїм політичним майбутнім – треба було робити непопулярні кроки.
Аби вирішити фінансові проблеми, ми об’єднали школи – із 4-5 робили одну. Школи це дуже дорогий сегмент. Така реформа, звісно, не сподобалось людям. Коли вони приходили до мене, то казали, що більше не голосуватимуть за Йона Ґнарра, а я їм відповідав, що й сам більше не піду в мери, але проблеми треба якось вирішувати,
– згадує колишній мер ісландської столиці.
Йон Ґнарр / Фото disgustingmen.com
І він не збрехав. Після закінчення терміну у 2014 році Ґнарр вирішив завершити свою політичну кар’єру. Хоч він зрештою став успішним керівником міста. Ґнарру вдалося зокрема вирішити проблему з енергетичною компанією Рейк’явіка й реструктурувати борги столиці. Про коміка навіть зняли документальний фільм.
Нині у світі повно прикладів, коли успішний комедійний актор стає успішним політиком – Беппе Ґрілло в Італії, Мар’ян Шарец у Словенії. І тепер шоумен Сергій Притула претендує замінити на посаді міського голови Києва чемпіона світу з боксу – Віталія Кличка.
Спорт й політика
Спортсмени теж часто обирають політику. В Україні таких прикладів чимало, а у світі ще більше. Як тут не згадати Арнольда Шварценеггера, який був вісім років губернатором штату Каліфорнія у США. Але "термінатор" не тільки спортсмен, це взагалі легендарна особистість.
Якщо мова вже пішла про Сполучені Штати, то там є інші приклади спортсменів-політиків. Одним з таких є колишній професійний реслер та зірка WWE Гленн Якобс, який на рингу мав прізвисько "Жахлива мерзота". Ось такий персонаж став у 2018 році мером міста Ноксвілл, штат Теннессі.
Гленн Якобс у костюмі реслера / Фото Twitter/WWE WrestleMania
А так він виглядає у іншому костюмі.
Фото wikimedia.org
І це вже вдруге в США зірка реслінгу йде в політику та перемагає на виборах. Першим був Джессі Вентура, який у 1990 році став мером Бруклін-Парку, а в 1998 році став губернатором штату Міннесота.
А один із найуспішніших грузинських футболістів Каха Каладзе, який більше двох років виступав за київське Динамо, також тепер працює мером. І не якого-небуть маленького міста.
У 2011 році у кінці кар’єри футболіста Каладзе пішов у політику. Він займав посади Віце-Прем'єра та Міністра Енергетики Грузії, а у 2017 році його було обрано мером столиці – Тбілісі.
Каха Каладзе / Фото Dynamomania.com
Колишній капітан збірної Казахстану з хокею, поляк за національністю, став мером міста в США. Брендон Боченські може сміливо писати мемуари, адже він має доволі цікаву біографію.
Народився в США в родині польських переселенців, грав у багатьох командах НХЛ, а потім перебрався у Казахстан, де виступав за місцевий клуб й у 2014 році, отримавши громадянство цієї країни, ще й виступав за збірну Казахстану.
Брендон Боченські / Фото КХЛ
Влітку 2020 року Боченські було обрано мером міста Гранд-Форкс (штат Північна Дакота, США).
Епілог
Чому стається так, що успішні актори, шоумени та спортсмени йдуть в політику. Хтось жартує про президента й набирає популярності у людей, а спортсменам близький елемент змагальності – в політиці теж є свої чемпіони й аутсайдери. Але головна причина – популярність, яку такі люди здобувають на сцені або на стадіоні. Потім цей капітал конвертується у політику.