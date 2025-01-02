Если кто-то найдет дом или квартиру, где "проживает" волонтер в Канаде, он перепишет ее на этого человека. Об этом волонтер заявил 24 Каналу.

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"Если вам кто-то говорит, что Притула живет в Канаде, то передайте, что я имею предложение для взрослых людей, которые об этом говорят. Если вы найдете дом или квартиру, где я "живу" в Канаде, я ее на вас перепишу. Удачи", – сказал он.

Обратите внимание! Сергея Притулу захейтили из-за селфи на пути в Канаду. Туда он отправился для девятидневного благотворительного тура "Непобедимые, когда объединены – Invincible When United" восточными регионами Канады и США. Известно, что Всемирный конгресс украинцев и Благотворительный фонд Сергея Притулы собрали более миллиона долларов США на бронированные машины для разминирования.

Помощь из-за рубежа

Сергей Притула отметил, что его благотворительный фонд получает примерно 16 – 18% донатов в валюте. Однако это нельзя назвать процентом, который показывает количество донатов из-за рубежа. Многие украинцы, которые находятся за пределами страны, продолжают донатить в гривне. Также есть иностранцы, которым небезразлична судьба украинцев.

Многое зависит от способности тех или иных людей грамотно коммуницировать на своих горизонтальных уровнях. Очень важно находить таких людей, которые могли бы быть послами того фонда где-то за рубежом, чтобы проводить какие-то акции или собрания, не привлекая тебя непосредственно, но имея мандат доверия с твоей стороны. Поэтому мы с этим работаем,

– объяснил волонтер.

В какой-то момент за рубежом такой интерес к событиям в Украине, который был в 2022 году, в определенной степени упал. Однако хватает преданных людей за пределами Украины, которым болит эта война, которые заботятся об украинской армии или гражданских, которые страдают от российской агрессии.