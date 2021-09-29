Также важным элементом в этом списке является еще медицина. Об этом телеведущий и политик рассказал в авторской программе Елены Трибушной на 24 канале "Первые лица".

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"Оборонка"

Для Притулы самым первым по важности является именно оборонка. Это та отрасль, которой он занимается уже 8 лет. Ведь там далеко не все хорошо. В частности необходимо, чтобы заработал закон об оборонных закупках.

Мы очень сильно бьемся над этим, капаем на мозги верховному главнокомандующему,

– отметил он.

Ведущий отметил, что очень хочет, чтобы уже как можно скорее был снесен с должности министра обороны Андрей Таран. Так же как пару месяцев назад были снесены его заместители. Потому что коррупция даже в системе публичных закупок поражает своими размерами.

Судебная реформа

Второй по важности является судебная реформа. По словам общественного деятеля, она по крайней мере медленно, но начала двигаться. Впрочем ее проведение все равно саботируют. Мол, Высшая квалификационная комиссия судей уже несколько лет не функционирует, Высший совет правосудия – под знаком вопроса, Этическая комиссия не сформирована.

Здесь все будет зависеть от политической воли, как это ни забавно, но Зеленского. Мы дожили до того момента, имея у власти Яценюка, Гройсмана, Порошенко, что реально шанс переломить хребет недобросовестной судейской гидре получил бывший комик. Сергей Притула Телеведущий, общественный деятель, экс-кандидат в мэры Киева

Образование

Притула подчеркнул, все, что мы делаем, как живем, чем занимаемся – это упирается в наше образование. Мол, звучат заявления, что у украинцев нет критического мышления. Но его и не может возникнуть, ведь 60% населения не читают книги.

Он подчеркнул, что не видит государственных программ, в отличие от волонтерских, которые бы побуждали детей любить книги, увлекаться литературой. Впрочем есть исключения. Например, во Львове экспериментально лет 6 назад ввели обязательный урок шахмат.

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Через 2 года знания у детей выросли на 10 – 15%, по сравнению с дошахматным периодом. Тогда эта программа была масштабирована на уровне области.

Я не понимаю, что мешает запустить эту программу в пределах всей Украины. Еще никого шахматы и книги не сделали глупее. В смысле образования есть очень много вещей, которые бы хотелось менять. Поэтому оборона, суды как последняя инстанция справедливости, образование,

– рассказал Притула.

По его мнению, ранее врач, учитель, священник – это были 3 столпа, на которых держалась страна. Сейчас, с точки зрения моральных авторитетов, церковь остается в топе. Впрочем вес врача, учителя и военного должен расти.

Интервью с Сергеем Притулой на 24 канале: смотрите видео