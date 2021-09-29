Також важливим елементом у цьому переліку є ще медицина. Про це телеведучий і політик розповів в авторській програмі Олени Трибушної на 24 каналі "Перші особи".

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"Оборонка"

Для Притули найпершим за важливістю є саме оборонка. Це та галузь, якою він займається вже 8 років. Адже там далеко не все добре. Зокрема необхідно, щоб запрацював закон про оборонні закупівлі.

Ми дуже сильно б'ємося над цим, капаємо на мізки верховному головнокомандувачу,

– зауважив він.

Ведучий відзначив, що дуже хоче, аби вже якомога швидше було знесено з посади міністра оборони Андрія Тарана. Так само як пару місяців тому було знесено його заступників. Тому що корупція навіть у системі публічних закупівель вражає своїми розмірами.

Судова реформа

Другою за важливістю є судова реформа. За словами громадського діяча, вона принаймні повільно, але почала рухатися. Втім її проведення все одно саботують. Мовляв, Вища кваліфікаційна комісія суддів уже кілька років не функціонує, Вища рада правосуддя – під знаком питання, Етична комісія не сформована.

Тут все буде залежати від політичної волі, як це не кумедно, але Зеленського. Ми дожили до того моменту, маючи при владі Яценюка, Гройсмана, Порошенка, що реально шанс переламати хребет недоброчесній суддівській гідрі отримав колишній комік. Сергій Притула Телеведучий, громадський діяч, екскандидат у мери Києва

Освіта

Притула наголосив, все, що ми робимо, як живемо, чим займаємося – це впирається в нашу освіту. Мовляв, лунають заяви, що в українців немає критичного мислення. Але його й не може виникнути, адже 60% населення не читають книжки.

Він наголосив, що не бачить державних програм, на відміну від волонтерських, які б спонукали дітей любити книги, захоплюватися літературою. Втім є винятки. Наприклад, у Львові експериментально років 6 тому ввели обов'язковий урок шахів.

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Через 2 роки знання в дітей виросли на 10 – 15%, у порівнянні з дошаховим періодом. Тоді цю програму було масштабовано на рівні області.

Я не розумію, що заважає запустити цю програму в межах всієї України. Ще нікого шахи і книги не зробили дурнішим. В сенсі освіти є дуже багато речей, які б хотілося змінювати. Тому оборона, суди як остання інстанція справедливості, освіта,

– розповів Притула.

На його думку, раніше лікар, вчитель, священник – це були 3 стовпи, на яких трималася країна. Зараз, з погляду моральних авторитетів, церква залишається в топі. Втім вага лікаря, вчителя і військового має зростати.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою на 24 каналі: дивіться відео