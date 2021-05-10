Притула показал момент уничтожения боевика с дрона: мощное видео
Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили пророссийского боевика. Видео ликвидации врага в сети обнародовал Сергей Притула.
Источник:Сергей Притула в фейсбуке
Волонтер отметил, что координация ведения огня сделана благодаря квадрокоптеру, на который "сбрасывались" по всей Украине.
Читайте также ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе: мощное видео
Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и "праздновать День Победы". Но нет, решил подразнить украинцев. Ну, успеха на собеседовании с Апостолом, чувак,
– подписал ролик Сергей Притула.
Он также отметил, что хоть и не часто радует своих подписчиков подобными видеозаписями с уничтожением оккупантов.
Однако точно может гарантировать, что слышит от наших защитников: "ни одна потеря на фронте не проходит без кратной мести!".
Ситуация на Донбассе: коротко
- С начала текущих суток, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Троицкого из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.
Поделиться новостью