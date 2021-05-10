Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили пророссийского боевика. Видео ликвидации врага в сети обнародовал Сергей Притула.

Волонтер отметил, что координация ведения огня сделана благодаря квадрокоптеру, на который "сбрасывались" по всей Украине.

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Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и "праздновать День Победы". Но нет, решил подразнить украинцев. Ну, успеха на собеседовании с Апостолом, чувак,

– подписал ролик Сергей Притула.

Он также отметил, что хоть и не часто радует своих подписчиков подобными видеозаписями с уничтожением оккупантов.

Однако точно может гарантировать, что слышит от наших защитников: "ни одна потеря на фронте не проходит без кратной мести!".

Обратите внимание! Сергей Притула призвал поддерживать украинских воинов, которые защищают нашу землю на Донбассе. Реквизиты – смотрите по ссылке.

Ситуация на Донбассе: коротко

С начала текущих суток, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Троицкого из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала