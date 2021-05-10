Збройні сили України на Донбасі знищили проросійського бойовика. Відео ліквідації ворога у мережі оприлюднив Сергій Притула.

Волонтер наголосив, що координація ведення вогню зроблена завдяки квадрокоптеру, на який "скидалися" всією Україною.

Читайте також ЗСУ знищили позиції бойовиків на Донбасі: потужне відео

Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і "праздновать Дєнь Побєди". Але ж ні, вирішив подратувати українців. Ну, то успіху на співбесіді з Апостолом, чувак,

– підписав ролик Сергій Притула.

Він також зазначив, що хоч і не часто тішить своїх підписників подібними відеозаписами зі знищенням окупантів.

Однак точно може гарантувати те, що чує від наших захисників: "жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!".

Зверніть увагу! Сергій Притула закликав підтримувати українських воїнів, які захищають нашу землю на Донбасі. Реквізити – дивіться за посиланням.

Ситуація на Донбасі: коротко

З початку поточної доби, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Троїцького зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу