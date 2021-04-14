Сергей Притула рассказал, что с таким уровнем непорядочности людей, как в украинской политике, он не пересекался ни в одной области. Однако, кроме разочарований, есть и интересные моменты.

Политик подчеркнул, что сейчас у него большие планы и желание "играть вдолгу". Однако убежден, что на вопрос "как ему в политике" лучше ответить позже, через 5 лет.

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Рядовой член партии

Притула по состоянию на ноябрь 2020 года был заместителем главы партии "Голос" и членом политсовета, однако сейчас он рядовой член партии.

Должность заместителя главы партии – достаточно номинальная. Ее корни растут с июля 2020 года. Тогда кроме собственной кампании на Киевского городского главу у меня было много поездок по регионам для поддержки местных ячеек. Мне нужна была какая-то номинальная должность, ведь я не мог быть просто "классный пацан из партии "Голос",

– сказал политик.

Ему предложили должность заместителя главы. По его словам, это не имело уж слишком много полномочий, но ответственность была.

Притула добавил, что в декабре предложил руководству партии разрешить политику возглавить киевскую организацию, но ему отказали.

Как Притулу исключили из политсовета "Голоса"

В конце января изменили состав политсовета "Голоса".

"Поскольку я не представитель региональных ячеек, не депутат фракции и не глава партии, мне места в политсовете уже не нашлось", – отметил политик.

Притула добавил, что юридически все произошло в соответствии с уставом. Однако, по желанию, его можно было бы оставить в политсовете, просто расширив состав.

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