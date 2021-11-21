Ранее телеведущий в сотрудничестве с руководством образовательного учреждения проводил, в частности, фандрейзинговые кампании для привлечения средств в вузы. Как Сергей Притула учится в заведении и как себя ведет – в интервью 24 каналу рассказал проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

Читайте также Бог – это любовь: проректор УКУ рассказал о религии и ЛГБТ-скандалах

Что известно об Украинском католическом университете Частное высшее учебное заведение во Львове, которое унаследовало и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии. В 1928 – 1929 годах ее создал митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил о. Иосиф Слепой. После закрытия Греко-Католической богословской академии в 1944 году ее миссию и функции перенял на себя Украинский католический университет Св. Климентия Папы в Риме. В 1994 году деятельность Академии возобновили под названием "Львовская богословская академия", а в 1998 году последняя получила международную аккредитацию. Первым ректором УКУ назначили о. Бориса Гудзяка, который сейчас является президентом учебного заведения. В то же время Богдан Прах – действующий ректор вуза.

Как учится известный телеведущий

Он только поступил в университет. Пары посещает, ведет себя вежливо. Сессия покажет, как учится. Сергей и раньше приобщался достаточно активно в рамках волонтерской деятельности. Об этом нечасто можно прочитать и услышать,

– подчеркнул Шеренговский.

Он уточнил, что ранее сотрудничество с Притулой было в рамках фандрейзинговой кампании.

Шеренговский хорошо отзывается о студенте Притуле / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обратите внимание Не виртуальная история, – интервью с Сергеем Притулой о собственной партии и выходе из шоу-бизнеса

Почему Притула решил продолжить обучение

В июле 2021-го Сергей Притула сообщил в Facebook, что в этом году поступил в Украинский католический университет, где на магистратуре будет изучать "Публичное управление и администрирование". Он уточнил, что хочет восполнить "пробелы" в сфере государственного управления.

Притула и раньше не скрывал, что участие в политической жизни страны является для него приоритетом / Фото из фейсбука Сергей Притулы

Моим приоритетом на следующие, минимум, десять лет будет участие в политической жизни страны и приобщение к сфере государственного управления. И для того, чтобы заполнить пробелы в этой области и систематизировать все то, что уже знаю и умею, даже в сорок лет не помешает вернуться за парту!

– написал он.