Об этом шоумен и волонтер рассказал в интервью. Притула отметил, что развитие партийной структуры уже идет.

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Название для политической силы пока не выбрали

Название как раз в процессе. Это достаточно ответственное дело. Мы сейчас работаем над этим, конечно. Есть очень много места для креатива. Но очень хочется не прогадать с названием и предложить нашим избирателям то, которое будет четко объяснять, о чем эта партия,

– сказал Притула.

Что касается собственных предпочтений, то Притула говорит, что он никогда не был поклонником именных блоков. Однако его фамилия, возможно, будет стоять" где-то сбоку" – чтобы избиратели лучше идентифицировали политическую силу.

Партия – пока в виртуальном состоянии

Сейчас партия, по словам волонтера и политика, находится в виртуальном состоянии. В 2022 году он планирует перейти к регистрации, однако для этого необходимо создать сильные команды в регионах.

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Что известно о политической карьере Сергея Притулы:

В 2019 году на выборах в парламент Притула был под номером 30 в списке "Голоса".

В Верховную Раду он не попал.

Притула принимал участие в выборах мэра Киева, его результат – третье место с 7,87%.

В феврале 2021 года шоумена и волонтера исключили из политсовета "Голоса".

В июне 2021 года он заявил о выходе из партии.

Смотрите интервью с Сергеем Притулой: