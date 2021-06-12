Где была та точка, почему конфликт в партии "Голос" не утихает и кто вообще виноват в этом – в эксклюзивном интервью 24 канала рассказал депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук.

Больше здесь Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

О выходе Притулы из "Голоса"

Написал ли таки Притула заявление и подписали ли его?

Я вернулся из офиса полтора часа назад (11 июня – 24 канал), у нас было очередное заседание политсовета – нет заявления.

Заявления еще не было?

Да. При том что понятно, что это процедура, которая известна, я думаю, Сергею и всем, кто внимательно читает устав.

Вы не спрашивали у Сергея, не звонили ему?

У меня с ним какого-то близкого контакта нет. Я с ним общался немного на парламентских выборах, конечно, когда была киевская кампания – в октябре прошлого (2020 – 24 канал) года. А так я лично никогда с ним и до этого не был знаком, поэтому контакта у меня особо нет.

Притула ушел, пусть пока только в фейсбуке, но это такая репутационная потеря для "Голоса" после потери Вакарчука. На сколько это может повлиять на рейтинг партии, учитывая то, что он и так не слишком большой?

Давайте разберемся с этим вопросом. Во-первых, я хочу начать с цитаты Сергея о ценностях, потому что это важно. Хочу напомнить, что "Голос" начинался Святославом Ивановичем, которого я на самом деле очень ценю. Он очень мудрый и на самом деле системный человек. Начинался ("Голос" – 24 канал), как всеукраинская либеральная партия, направленная на людей, которые способны самостоятельно заработать, способны самостоятельно реализовать себя. Партия, стремящаяся к европейским стандартам жизни, верховенству права, НАТО, как единой системы безопасности для Украины, победе Украины в войне с Россией. Ничего из этого за 2 года существования "Голоса" не изменилось, абсолютно, ни на грамм. Мы абсолютно системно работаем в этой системе координат.

Единственное, что, возможно, немного изменилось, о чем, наверное, я вам первый скажу, чтобы наша программа была немного интереснее, чем другие эфиры. Если вы помните, когда "Голос" победил на парламентских выборах, а это победа, я считаю, что любая партия, которая входит в парламент – она ​​победила. Мы достаточно сдержанно, а местами и толерантно относились к партии "Слуга народа" и Владимиру Зеленскому, это правда, потому что тогда было не совсем принято критиковать политиков, которые набрали 73% голосов – это сверхрезультаты. И "Голос", в отличие от некоторых других фракций, не объявлял об оппозиционности. Я, кстати, считаю, что это была бы наверняка наша ошибка.

Притула прокомментировал выход из "Голоса" и анонсировал новую политсилу: смотрите видео

Об изменениях в "Голосе"

Но партия также была новая и вы не знали, как далеко они пойдут.

Это правильно, но тем не менее, это была реальность, в которой "Голос" существовал первые полгода. Как вы помните, нас потом сильно критиковали за то, что нас плохо слышно и так далее. И только после всех пертурбаций со сменой руководства, отхода Святослава Ивановича от дел – в июле, если я не ошибаюсь, прошлого (2020 – 24 канал) года, "Голос" объявил о своей оппозиционности к политикам, внутренне и внешне, Зеленскому, к оппозиционному отношению к партии "Слуга народа". И собственно с тех пор мы, наверное, только по нарастающей безжалостно критикуем их. И это очень легко проследить. Если сравнивать "Голос" и наше отношение к правящей коалиции образца августа 2019 года и июня 2021 года, то действительно, мы изменились.

Никаких других идеологических или ценностных изменений в партии я, честно говоря, не наблюдаю, потому что в действительности их нет. С другой стороны, команда, что довольно быстро собралась в мае – июне 2019 года, это яркие, взрослые люди с самым разным опытом, которые в большинстве своем не знали друг друга.



Андрей Осадчук / Фото 24 канала

То есть вы не "притерлись" до того, как зашли?

Я знал лично хорошо только Олега Макарова, с которым я 25 лет назад работал в фирме "Василь Кисиль и Партнеры". Я немного знал Ярослава Юрчишина, потому что мы с ним пересекались на курсах Стэнфордского университета. Других я никого не знал. Так же и другие, все мы были совершенно новые люди друг для друга... Вряд ли вы знаете пример какого-то успешного проекта или стартапа, когда 5 друзей его начали, если он успешен, и через 5 лет остался тот же состав акционеров и менеджмента. Это нормальный процесс конкуренции, более того, эта полярность она и создает энергию.

Вы видели, наверное, батарейку не раз в своей жизни – там "плюс" и "минус", батарейка с двумя "плюсами" не дает энергию, так же как и с двумя "минусами". Поэтому я как раз вижу пользу в этом процессе – рост организации в конкуренции. Так, у всех разный опыт, некоторые, наверное, излишне эмоциональные, люди, которые вышли из общественного сектора, общественные активисты – они же не виноваты, у них другого опыта нет, они ведут себя, как общественные активисты. Возможно, надо было брать какую-то другую тональность, но это все проблема роста.

И самое главное, вы упомянули о рейтингах, вы знаете, когда Слава ушел из парламента, нас уже тогда все похоронили. На самом деле часть коллег, и в Верховной Раде, говорила тогда и в глаза, и за глаза – "Голос" все. Но я тогда для себя понял очень простую вещь и обсуждал ее с несколькими коллегами, у нас есть 2 сценария развития событий: либо мы тотально проигрываем местные выборы 25 октября 2020 года, и тогда "Голос" превратится в клуб любителей политологии в Верховной Раде – там 20 человек будет.

Интересно Не исключаю этого, – Притула намекнул на создание новой политической партии

Который через несколько лет исчезнет...

Да, каждый будет заниматься своей карьерой. Безусловно, ценностно мы плюс – минус были одинаковы. Мы и сейчас одинаковы. 95% голосований у нас общих. Но это был один сценарий, а другой, который я для себя нарисовал примерно в августе 2020 года был таков, что если мы победим на местных выборах, а в моем понимании это заведем фракции "Голос" минимум в 4 – 5 крупных городах Украины, тогда у нас появится шанс построить политическую партию, потому что политическая партия – это о политическом влиянии, о борьбе за политическую власть. Для этого нужны инструменты, фракции как раз и являются наиболее эффективными инструментами политической партии.

И так случилось, что мы выиграли местные выборы, в это было невозможно поверить ни в июне, ни в июле, ни в августе, даже в сентябре 2020 года. Была проведена титаническая работа, в результате которой у нас есть фракции в Львове, Черкассах, Киеве. Мы зашли в столичный совет, у нас почти 350 депутатов по всей стране. Поэтому это и стало катализатором на самом деле начала построения всеукраинской либеральной партии, то, чем мы сейчас занимаемся. И, конечно, это побудило определенную ревность, опять же, конкуренцию. Я считаю, что это очень нормально.

О победе на выборах

Вы заявляете, что партия "Голос" выиграла местные выборы – это очевидно не так. Вы были на 8 или даже 9 месте среди партий, получивших представительство в местных органах власти. Есть ли у вас понимание, что после того, как из партии ушел Сергей Притула – а на местные выборы вы шли с ним – вам ничего не светит ни на местных, ни на парламентских выборах?

Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Он хороший. Вы наверное не очень хороший политик, ведь сравниваете выборы со спортивными соревнованиями. Еще раз говорю – политическая партия выиграет выборы, когда она обеспечивает свое присутствие. Факт того, что "Голос" имеет фракцию в Киевсовете говорит о том, что "Голос" имеет возможность влиять на местную политику в Киеве.

Я уточню. Вчера Киевсовет принял скандальное решение о застройке части минского массива в Киеве 20 многоэтажками. Там будет очередной муравейник и вскоре произойдет инфраструктурный коллапс. Ваша фракция, которая есть в Киевсовете, влияла на это решение?

Наша фракция в отличие от "Европейской Солидарности", "Удара", "Единства", "Батькивщины" – проголосовала против. Это и есть политическая позиция, а влияние – это не какое-то одно голосование. Это системная работа. Это не футбол, когда забили один гол и аплодируют. Политическая работа – это ежедневная работа.

Я в Верховной Раде подаю сотни поправок, сижу на рабочих группах и борюсь за то, где должна стоять запятая. Это не очень интересно зрителям, но практически все депутаты фракции Верховной Рады, независимо от периодических споров, чрезвычайно качественно делают свою работу. Это и есть политическое влияние. "Голос" с 20 депутатами в Верховной Раде, поверьте мне, и предотвратил кучу ужасных вещей, и провел очень много важных вещей. Это и есть системная работа и влияние.

Смотрите полное интервью с Андреем Осадчуком:

Возвращаемся к Сергею, я так понимаю, что это вас интересует. Понимаете, не надо переоценивать медийность тех или иных персон. В Киеве был очень странный результат, мы заняли 3 место в мэрской гонке и Сергей уступил кандидату от ОПЗЖ – это было очень странно, Сергей набрал примерно 8%, а Попов – больше. Это факт.

Так же было очень странно, что мы не прошли ни в Тернопольский городской совет, ни в областной. Это было для меня совершенно странно. Я до сих пор не могу понять, как такое может быть.

Если вы возьмете социологические исследования, то у нас постоянно падал рейтинг с момента нашего захода в Верховную Раду. Была риторика "Голос" не слышно", затем уход Славы Вакарчука, потом мы вкладывались в местную команду в Киеве. Однако, если вы возьмете показатели рейтинга в Киеве в момент широкого привлечения огромных инвестиций – мы там последние деньги вложили в эту кампанию, однако сейчас рейтинг больше. Мы начали работать более системно, синхронизировано. Мы стали более аккуратными в публичных коммуникациях. Это дает результат.

Надо понимать еще одну вещь относительно рейтингов и наших шансов. Идея "Голоса" – это либеральная всеукраинская партия. Мы категорически против любого популизма. Мы не раздаем обещания бесплатного мороженого, дешевых тарифов, льгот и так далее. К сожалению, украинская структура электората такова, что либерального электората вряд ли есть 20% вообще. Его больше нет.



Осадчук: "Голос" – это либеральная всеукраинская партия / Фото 24 канала

При всех наших внутренних пертурбациях, у нас рейтинг 3 – 3,5% при том, что мы совсем не вкладываемся в какую-то рекламную кампанию. Мы больше заняты рутинной работой и в парламенте, и в партии. Мы заняты развитием ячеек. Мы туда ездим, ищем людей. Это то, что не продается в эфирах. Я к тому, что наша цель – доказать, что мы чего-то стоим и зайти в следующий парламент по новым избирательным правилам. Для этого надо преодолеть 5% барьер. В той ситуации, которая у нас есть, у нас 3,5 – 3,7% уже есть. Консолидироваться, включить максимальную скорость и добрать 1,5 – 2% мы считаем абсолютно возможным. И возможно это прежде всего из-за мощной региональной структуры.

Мы не верим, что после истории с Владимиром Зеленским на следующей парламентской кампании любому будут помогать мастера спорта, чемпионы, артисты, фигуристы или кто угодно.

На имя больше не поведутся?

Вы следите за социологическими исследованиями. Вы же видите, что одна из основных претензий к власти – непрофессионализм. Этого же не было еще 3 – 5 лет назад. Люди говорили о коррупции, несправедливости, о чем угодно. Сейчас массово говорят о непрофессионализме. Мы понимаем, чье это последствие. Мы считаем, что не стоит бороться за голоса за какую-то звезду, которая у тебя есть. Это не обеспечивает стабильность партии.

А Владимир Зеленский как победил на президентских выборах?

Конечно, как сelebrity.

То есть, не делаете ставку на звезд, а на региональные структуры, ячейки. Правильно?

Да, это мое представление будущего. Мое представление следующих парламентских выборов.

О расколе из-за выхода Притулы

А как же так случилось, что в течение последних 2 недель вы потеряли Белоцерковский центр, Херсонский и половину Винницкого?

Я вам хочу сказать, что в партию "Голос" входит около тысячи членов. Мы – единственная партия в Украине, которая смогла юридически зарегистрировать 25 ячеек в Министерстве юстиции. Такого нет ни у кого. Мы хотим все делать открыто и честно. То, что у Сергея был определенный фан-клуб – это правда, с этим нет никаких проблем, это естественно. Мы это уже проходили со Святославом Ивановичем, где часть людей тоже ушла.

Просто фан-клуб Вакарчука условно отличается от фан-клуба Сергея. После того, как Слава сдал мандат, какого-то супермедиашума не было. Однако, поверьте, было очень много недовольных людей. Особенно во львовских областных организациях. Сейчас, конечно, есть люди, которым симпатичен Притула, которым не нравятся определенные управленческие решения в партии и есть объявления о том, что кто-то не согласен и будет выходить. В белоцерковской ячейке не так много членов партии вообще.

Вы сортируете ячейки на большие и маленькие, которыми можно пожертвовать?

Нет, я хотел только сказать о том, что во всех дискуссиях, которые были последние 3 – 4 месяца, большую роль играли не члены партии, которые выдвигали публичные требования на фейсбуке к партии и партийным процедурам. Это очень некрасивая история, ведь это неприемлемо. Если ты хочешь влиять на ситуацию в партии, как минимум, должен стать ее членом. Некоторые наши коллеги в Верховной Раде не являются членами партии "Голос", но они почему-то считали, что могут предъявлять претензии к уставу или еще чему-то.

Вернемся к ячейкам. Днепр, Черновцы и Херсон – кажется, они ведь не сами ушли, их попросили.

Если отбросить эмоции и вернуться к главной задаче – развитию региональной структуры – это рутинная управленческая работа. Руководители ячеек и ячейки – это не вывеска, это не просто должность.

Это – ежедневная работа. Ячейки, которые вы назвали, абсолютно провалили местные выборы. Они, мягко говоря, плохо работали. Им выставляли дополнительные KPI (ключевые показатели эффективности – 24 канал), с ними вели разговор. По идее, их надо было изменять еще 3 – 4 месяца назад. Но в связи с этими всеми событиями говорили: "Давайте подождем". Мы это обсуждали неоднократно на политическом совете. Надо очень хорошо понимать, что партией "Голос" руководит политический совет, состоящий из людей. Вот этот бред придумали о том, что Кира Рудик узурпировала власть. Она добровольно отдала власть, пригласив в политический совет…

Об изменении устава партии, Кире Рудик и "слугах народа" читайте во второй части интервью с Андреем Осадчуком уже скоро на сайте 24 канала. Не пропустите!