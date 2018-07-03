Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018

Шоумен Сергей Притула, певец Юрий Лоза, неудачник ЧМ-2018 Лионель Месси и, как всегда, Марадона – главные герои нашей очередной подборки небанальных историй из России.

"Спорт вне политики?! Кто вам эту х*рню прошептал?"

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула снова выдал сильный пост в Facebook, который вызвал грандиозное оживленное обсуждение и сломал не одно копье. На этот раз юморист и известный волонтер написал о том, смотреть или нет ЧМ-2018 в России. Притула сразу отметил, что этот турнир не смотрит. Более того: вычеркнул из друзей "хорошего мужчину", который поехал на чемпионат в Россию.

Также шоумен возмутился:

Что меня харит из аргументов, которые приводят любители трансляций с РФ, то это "спорт вне политики". Вы серьезно?! Вам кто эту х*рню в ушко прошептал? С какого времени спорт вне политики?!

Притула привел несколько исторических примеров и резюмировал: "Спорт и политика всегда идут локоть-в-локоть! Спорт – это и есть политика!"

"Это будут показывать любителям футбола в аду"

Традиционно для себя прокомментировал ЧМ-2018 и российский певец Юрий Лоза – говорил долго, эмоционально и, главное, "назло всем".

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Пока почти вся Россия продолжает сходить с ума после победы над Испанией, непримиримый Лоза рубанул правду матку про родную команду. Теперь его интервью тоже разбирают на цитаты, и врагов он себе нажил.

Вот избранные места из откровеній Лозы.

О победе над Испанией. "Скажите мне пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь будет просматривать матч с Испанией? Я уже говорил, что такие встречи с утра до вечера будут показывать любителям футбола в аду. Это не футбол – это тоска, изжога, все что угодно, но не футбол... 120 минут сидеть и плеваться – ну так же нельзя, правильно? А потом вдруг радоваться и говорить, какие мы красавцы."

О матче с Хорватией. "Снова станем всей командой, будем бить в аут и ждать, что в наши ворота ничего не залетит. Ужас какой-то, а не игра"

Исчезновение звезды



Антонелла Рокуццо забирает Лионеля Месси в аэропорту Барселоны / Фото The Sun

Впрочем, еще ужаснее за Лозу, чувствуют себя аргентинские футболисты и болельщики. Их сборная ехала к России в качестве одного из фаворитов, но сыграла позорно и вылетела из турнира. Особенно разочаровал лидер команды Лионель Месси, на которого надеялись все. Поэтому не удивительно, что звездный футболист всех откровенно избегал, а потом даже незаметно исчез из лагеря сборной.

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Как сообщили несколько российских медиа, Месси вместе с другом Хавьером Маскерано оставили санаторий в Подмосковье, где базировались аргентинцы, через запасной выход и за несколько часов до отъезда команды. Они поехали в аэропорт Домодедово, а оттуда вылетели в Барселону. Другая часть команды покинула Москву только вечером. К тому времени Месси уже давно был в Барселоне, где в аэропорту его встретила жена Антонелла Рокуццо. Футболист сел в ее машину, не сказав ни слова журналистам, которые все-таки выследили его. Этот эпизод и сфотографировал корреспондент The Sun.

Лечение звезды

А вот кто, похоже, уже перестал заботиться провалом Аргентины, так это легендарный Диего Марадона. Если во время первых матчей сборной звездный хулиган вел себя, как обкуренный пацан перед самоубийством, то на 1/8 финала против Франции был веселым и миролюбивым. Возможно, полное безразличие охватило?

А, возможно, его "успокоила" бывшая девушка – очаровательная блондинка Росио Олива, которая сидела на трибуне рядом, с которой Марадона постоянно флиртовал и даже несколько раз страстно поцеловался. Диего и Росио утверждают, что сейчас они просто друзья. Хотя по этому фото не скажешь...



Диего Марадона и Росио Олива на трибуне стадиона / Фото Getty

Фанаты бесились – федерации пострадали

И в завершение – о проделках других, менее звездных фанатов. Международная федерация футбола (ФИФА) выписала сразу пять штрафов национальным федерациям за поведение их болельщиков.

Больше всего пострадала ФФ Марокко, которую наказали на 65 тысяч швейцарских франков за хамское поведение фанатов во время матча с Испанией. За то же самое, но на 15 тысяч оштрафована ФФ Мексики. Одинаковые причины штрафов и у федераций Сербии (20 тысяч) и России (10 тысяч) – "за баннера с политическим и дискриминационным характером". Правда, что именно было написано на баннерах, ФИФА не уточнила.

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