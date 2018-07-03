Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Шоумен Сергій Притула, співак Юрій Лоза, невдаха ЧС-2018 Ліонель Мессі і, як завжди, Марадона – головні герої нашої чергової підбірки небанальних історій з Росії.

"Спорт поза політикою?! Хто вам цю х*рню прошепотів?"

Порулярний український телеведучий Сергій Притула знову видав сильний пост у Facebook, який викликав грандіозно жваве обговорення і зламав не один спис. Цього разу гуморист і відомий волонтер написав про те, дивитися чи ні ЧС-2018 у Росії. Притула одразу зазначив, що цей турнір не дивиться. Більше того: викреслив із друзів "хорошого чоловіка", який поїхав на чемпіонат у Росію.

Також шоумен обурився:

Що мене харить з аргументів, які наводять любителі трансляцій з РФ, то це "спорт поза політикою". Ви серйозно?! Вам хто цю х*рню у вушко прошепотів? Відколи спорт поза політикою?!

Притула навів кілька історичних прикладів та резюмував: "Спорт і політика – завжди йдуть лікоть-в-лікоть! Спорт – це і є політика!"

"Це показуватимуть любителям футболу в пеклі"

Традиційно для себе прокоментував ЧС-2018 і російський співак Юрій Лоза – говорив довго, емоційно і, головне, "назло всім".

Читайте також: Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Поки майже вся Росія продовжує божеволіти після перемоги над Іспанією, непримиримий Лоза рубонув правду матку про рідну команду. Тепер його інтерв'ю теж розбирають на цитати, і ворогів він точно собі нажив.

Ось вибрані місця з откровеній Лози.

Про перемогу над Іспанією. "Скажіть мені будь ласка, хто-небудь коли-небудь буде переглядати матч з Іспанією? Я вже казав, що такі зустрічі з ранку до вечора показуватимуть любителям футболу в пеклі. Це не футбол – це туга, печія, все що завгодно, але не футбол… 120 хвилин сидіти і плюватися – ну так же не можна, правильно? А потім раптом радіти і говорити, які ми красені."

Про матч з Хорватією. "Знову станемо всією командою, битимемо в аут і чекатимемо, що в наші ворота нічого не залетить. Жах якийсь, а не гра"

Зникнення зірки



Антонелла Рокуццо забирає Ліонеля Мессі в аеропорту Барселони / Фото The Sun

Втім, ще жахливіше за Лозу, почуваються аргентинські футболісти і вболівальники. Їхня збірна їхала до Росії у якості одного з фаворитів, але зіграла ганебно і вилетіла з турніру. Особливо розчарував лідер команди Ліонель Мессі, на якого сподівалися всі. Тож не дивно, що зірковий футболіст усіх відверто уникав, а потім навіть непомітно зник з табору збірної.

Читайте також: Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Як повідомили кілька російських медіа, Мессі разом з другом Хав’єром Маскерано залишили санаторій у Підмосков’ї, де базувались аргентинці, через запасний вихід і за кілька годин до від’їзду команди. Вони поїхали в аеропорт Домодєдово, а звідти вилетіли до Барселони. Інша частина команди залишила Москву лише ввечері. До того часу Мессі вже давно був у Барселоні, де в аеропорту його зустріла дружина Антонелла Рокуццо. Футболіст сів у її машину, не сказавши ні слова журналістам, які таки вистежили його. Цей епізод і сфотографував кореспондент The Sun.

Лікування зірки

А от хто, схоже, вже перестав перейматися провалом Аргентини, так це легендарний Дієго Марадона. Якщо під час перших матчів збірної зірковий хуліган поводився, як обкурений хлопчак перед самогубством, то на 1/8 фіналу проти Франції був веселим і миролюбним. Можливо, повна байдужість охопила?

А, можливо, його "заспокоїла" колишня дівчина – чарівна блондинка Росіо Оліва, яка сиділа на трибуні поруч, з якою Марадона постійно фліртував і навіть кілька разів пристрасно поцілувався. Дієго і Росіо стверджують, що зараз вони просто друзі. Хоча по цьому фото не скажеш…



Дієго Марадона і Росіо Оліва на трибуні стадіону / Фото Getty

Фанати дуріли – федерації постраждали

І на завершення – про витівки інших, менше зіркових фанатів. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виписала одразу п'ять штрафів національним федераціям за поведінку їхніх вболівальників.

Найбільше постраждала ФФ Марокко, яку покарали на 65 тисяч швейцарських франків за хамську поведінку фанатів під час матчу з Іспанією. За те саме, але лише на 15 тисяч оштрафована ФФ Мексики. Однакові причини штрафів і у федерацій Сербії (20 тисяч) та Росії (10 тисяч) – "за банера з політичним і дискримінаційним характером". Правда, що саме було написано на банерах, ФІФА не уточнила.

Читайте також: Перший скандал на ЧС-2018, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки