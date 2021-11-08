Злоумышленники требовали деньги у должностных лиц и предпринимателей. Сотрудники полиции установили, что за денежное вознаграждение псевдочиновники обещали избежания уголовной ответственности за выдуманные правонарушения. В частности, один из мужчин требовал у предпринимателя тысячу долларов.

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Злоумышленники требовали деньги у предпринимателей

Злоумышленники, действуя по предварительному сговору, за непривлечение к уголовной ответственности требовали 12,5 тысячи долларов у чиновника госпредприятия.

6 ноября 2021 года сотрудники полиции задержали соответствующих лиц в городе Тростянец. Это произошло во время получения от потерпевшего части оговоренной суммы в размере 5 тысяч долларов.

Псевдочиновникам сообщили о подозрении

По факту вымогательства денег следователи полиции уже сообщили о подозрении 37-летнему жителю Сум и 48-летнему жителю города Тростянец. Их задержали, одновременно решают вопрос об избрании мер пресечения.



Злоумышленники прикрывались фейковыми удостоверениями сотрудников СБУ / Фото пресс-службы полиции Сумщины

Досудебное расследование продолжается. В частности, устанавливают других лиц, пострадавших от противоправных действий подозреваемых, а также тех, которые могут быть причастны к вымогательству денег.

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