Ведомство добыли доказательства, что их финансирует страна-агрессор. Среди клиентов "дельцов" были финансовые учреждения из подсанкционных списков СНБО и ведущие российские телеканалы.

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Говорится, в частности, о телеканалах "НТВ+", "Ростелеком", банках "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк". Кроме этого, услугами украинских колл-центров пользовались даже в российском пенсионном фонде.

Чем занимались колл-центры

По информации СБУ, колл-центры проводили социологические опросы россиян и жителей оккупированных Крыма и Донбасса относительно их участия в выборах в российскую Госдуму в сентябре 2021 года. Ранее президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО из-за голосования на оккупированных территориях.

Операторы расспрашивали людей о:

политических предпочтениях;

рейтингах партий;

пожеланиях по улучшению политической обстановки.

Что изъяли в ходе обысков

Правоохранители уже обыскали офисы колл-центров и изъяли оттуда более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства. Также там нашли документы, свидетельствующие о сотрудничестве со страной-агрессором, черной бухгалтерии.

В офисах колл-центров провели обыски / Фото СБУ

Более того, обнаружили даже инструкции о том, как правильно обслуживать клиентов и советы по методам конспирации на случай проверок.

Обратите внимание! Ранее контрразведчики СБУ обнаружили на Донбассе агентурную сеть российской ФСБ. Координировал ее один из пророссийских боевиков.