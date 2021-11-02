Тексты соответствующих приказов обнародовали на сайте Офиса Президента – от 30 октября 2021.

К теме СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в российскую Госдуму

Контроль за выполнением решения СНБО возложили на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

На заседании СНБО санкции ввели против более 230 человек

Отметим, что 14 октября на заседании СНБО персональные экономические и другие специальные санкции ввели против 237 человек.

Все они были причастны к проведению голосования за российскую Госдуму на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Сразу после заседания имен подсанкционных лиц не называли.

Ранее ограничения вводили против кандидатов и членов комиссий

Предыдущий раз карательные ограничения – против причастных к выборам российских граждан и российских компаний – ввели 17 сентября.

Между тем Почти половина россиян считает выборы в Госдуму нечестными – это рекорд

Часть из лиц, которые попали в список, были кандидатами на выборах в Государственную думу России, также собралось более полсотни членов так называемых "избирательных комиссий".

Обратите внимание! Выборы в Госдуму России проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Голосовать можно было и онлайн – при условии предварительной регистрации. Ожидаемо, с большим отрывом победила партия Владимира Путина "Единая Россия".