Соответствующие данные собрала социологическая группа "Левада-Центр". Результаты сравнили с данными 2007, 2011 и 2016 годов.

Кстати СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в российскую Госдуму

Россияне считают выборы нечестными

Безусловно доверяет итогам голосования лишь 14% респондентов – это на 4% больше, чем после прошлых парламентских выборах и на 9% больше, чем в 2011 году. Еще 32% опрошенных считают прошедшие выборы скорее честными.

В целом итогам выборов не доверяют 45% опрошенных, а так или иначе доверяют – 46%. Остальные 9% респондентов затруднились с ответом.



Уровень доверия к выборам в России / Инфографика BBC "Левада-центр" отмечает, что доверяют итогам выборов в основном избиратели "Единой России". Кроме того, из опроса следует, что удовлетворенность выборами находится на самом низком уровне с 2007 года. Полностью или скорее удовлетворены ими 46% респондентов против: 50% в 2016 году,

51% в 2011 году,

59% в 2007 году.

Что известно об опросе? Его провела "Левада-Центр", которую в России признали "иноагентом". В целом опросили 1 634 избирателей в 137 населенных пунктах, 50 регионах России. Его провели 23 – 29 сентября 2021 года. Статистическая погрешность не превышает 3,4%

Выборы в Думу России: коротко