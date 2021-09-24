Официальный отчет появился на сайте ПАСЕ 20 сентября. Впоследствии там обещают предоставить обобщенный меморандум по этому событию.

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Заявление миссии ПАСЕ по выборам в России

В ПАСЕ отметили: полноценная Международная миссия по наблюдению за выборами отсутствовала. Но специальный комитет Ассамблеи посетил ряд избирательных участков в Москве и Московской области.

Вот опираясь на такие узкие визиты, очевидно, в ПАСЕ и сделали выводы о выборах. Там отметили, что некоторые переживания выражали заинтересованные стороны.

Делегация высоко оценила хорошее сотрудничество властей, а также в целом бесперебойный процесс голосования в дни выборов, отметив беспокойство, особенно выраженное некоторыми политическими заинтересованными сторонами, относительно избирательной базы и среды, которые, кажется, повлияли на избирательный процесс,

– написали в отчете.

Там добавили, что при отчете опирались на дистанционные предвыборные встречи, выводы Венецианской комиссии и встречи с заинтересованными сторонами.

Впрочем, в этом заявлении нет никаких упоминаний о проведении выборов на оккупированных территориях.

Напомним, Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводит Россия на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права, в частности Устава ООН и Будапештского меморандума.

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