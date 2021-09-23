В заявлениях говорится о голосовании в условиях, которые не способствуют свободному волеизъявлению, и сделан шаг назад для демократических свобод. В том числе – и из-за голосования украинцев, которые остались на оккупированных Россией территориях. Больше о последствиях действий Кремля – в нашем материале.

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Как голосовали жители оккупированных территорий

Жители временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей могли проголосовать либо электронно, либо непосредственно посетив избирательные участки. Голосование для них организовали в Ростовской области – туда привозили жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получили российские паспорта.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что только по его распоряжению для голосования в РФ выделили 825 автобусных рейсов и 12 поездов.

При этом, по данным российских СМИ, многим из тех, кого привозили для голосования в Ростовскую область, паспорта РФ выдавали непосредственно перед участками. В общем, как пишут журналисты, речь идет ориентировочно о 50 тысячах человек.

Что касается электронного голосования, то в нем, по официальным данным, приняли участие около 150 тысяч человек с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Однако, как объяснил 24 каналу представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш, эта цифра является буквально виртуальной.

Если тех, кого вывозили физически, можно посчитать примерно, хотя бы по количеству мест в автобусах, и зная, сколько там было рейсов, то онлайн-голосование мы проконтролировать не можем. В прямом смысле – это виртуальная цифра. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

По его предположению, этот показатель все же очень приближен к реальности – потому что он относительно небольшой, если сравнивать с общим количеством выданных на оккупированных территориях российских паспортов. Всего 200 тысяч человек проголосовали, при том, что получили российские паспорта, по данным Москвы, по меньшей мере 650 тысяч.



Россия устроила принудительную паспортизацию на Донбассе / Инфографика 24 канала

Явка, по данным российского ЦИК, составила 51%. А на оккупированном Донбассе, который является форпостом "русского мира", где не работают альтернативные СМИ, отсутствует политический плюрализм и не было нормальной избирательной кампании, явка была ниже, чем в среднем по России. Это говорит о том, что люди действительно брали паспорта, но не считают, что они чем-то этой России обязаны. Они брали паспорта, чтобы в условиях, когда закрыты КПВВ с Украиной, иметь возможность поддерживать свою жизнь материально. Эдакая компенсация за ущерб от российской агрессии,

– объяснил Гармаш.

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По его мнению, "это очень неутешительные показатели для главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", поскольку "когда люди, получившие паспорта, демонстрируют такое пренебрежение к российской гражданской позиции – это должно о чем-то говорить".

Повлияют ли нарушения на признание выборов в РФ

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель объяснил 24 каналу, что представители органов российской власти будут искать разнообразные объяснения такому грубому нарушению.

Но для всех очевидно, что происходила незаконная массовая агитация в ОРДЛО. Все прекрасно понимают, что Путин пытается показать всем, что он держит эти территории под своим жестким контролем и планирует использовать их как инструмент дестабилизации Украины. Этим голосованием путинский режим дал миру четкий сигнал, что поисков компромиссов по ослаблению влияния России на ОРДЛО не будет,

– сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Украина должна доносить позицию относительно нелегитимности "выборов" в Госдуму.

Алексей Кошель / Фото "Европейская правда"

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Не может быть речи о частичном непризнании выборов. Мы должны донести, что кроме незаконного проведения выборов на территории Крыма, произошло массовое голосование на территориях ОРДЛО. Раньше таких прецедентов не было. Сейчас важно четко сформулировать позицию украинской власти и по итогам выборов еще раз принять обращение к мировому сообществу,

– сказал он.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что выборы в целом мир признает – опыт голосования в аннексированном Крыму это уже несколько раз доказывал. Мир не признает результаты голосования этих территорий и отдельных депутатов, но сотрудничество с Госдумой России в целом продолжится.

По его словам, сам факт этого голосования дает Украине значительные преимущества в переговорах по вопросам мирного урегулирования на Донбассе. Так как теперь легче будет нивелировать попытки России организовать прямые переговоры Украины с боевиками и привлечь РФ к ним как сторону конфликта. Мол, зачем договариваться с рядовыми россиянами, какими выставляют себя боевики, если переговоры нужно вести с руководством страны.

Владимир Фесенко / Фото из фейсбука Nick Davydiuk

Однако Гармаш сомневается, что это что-то изменит в текущих переговорах. Поскольку голосование на выборах в Госдуму России никак не регламентировано Минскими соглашениями.

Мы будем поднимать этот вопрос, но это ничего не изменит. Касаемо Минских соглашений можно поднимать вообще любой вопрос, но это не значит, что он будет услышан, или что мы получим на него хоть какой-то ответ,

– добавил он.

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По его прогнозам, Трехсторонняя контактная группа по-прежнему будет оставаться чисто технической площадкой для организации договоренностей на более высоких уровнях для решения каких-то тактических гуманитарных задач. Но в политическом смысле весь минский процесс никак не изменится, пока Россия не признает себя стороной процесса.

Конечно, этим голосованием Россия все больше затягивает у себя на шее удавку оккупанта. Она создает для нас все больше возможностей говорить, что Россия там есть. Но об этом итак все знают. Конечно, этот факт мы будем использовать на всех международных площадках, – уточнил Сергей Гармаш.

Однако, по его мнению, говорить, что "это является фактором давления на Россию – несколько преувеличено".